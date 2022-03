Niterói inaugura espaço em homenagem a Moïse; cidade tem 11 mil migrantes

A cidade de Niterói possui dois mil refugiados políticos e outros nove mil migrantes que ainda não regularizaram suas situações no país. Nesta quinta-feira (10), foi inaugurado Núcleo Moïse Kabagambe, para atender migrantes e refugiados. A cerimônia contou com a presença da família do jovem congolês, assassinado em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em janeiro deste ano.

O principal objetivo do espaço, que funciona na Casa dos Direitos Humanos, no Centro da cidade, é impedir que outros migrantes sofram o mesmo tipo de violência que tirou a vida de Moïse. Ivone Lotsove Lololav, mãe do jovem, afirmou que, em oito anos morando no Brasil, ela ou sua família não tinham sofrido com hostilidades, mas afirmou conhecer outros africanos, que moram no Rio de Janeiro, que foram alvo de racismo.

“A forma com que mataram ele foi brutal e dá medo na gente. É medo, né. Muito medo. Eu tenho oito anos, mas o Moïse estava havia 11. Contra a gente nunca teve. Mas conhecemos muita gente que é africana e sofreu racismo”, disse Ivone.



Família do jovem congolês conheceu o espaço que leva o nome de Moïse – Foto: Nickolas Abreu/SMDH

Um dos irmãos de Moïse, Djodjo Baraka agradeceu à cidade de Niterói pela homenagem. Ele disse esperar que justiça seja feita. Além disso, o rapaz frisou que existem outros casos de violência contra refugiados, mas que, diferente do que aconteceu com o congolês, não são flagrados por câmeras de segurança e acabam ficando impunes.

“A gente fica muito feliz por receber essa homenagem. Agradecemos ao prefeito. Esperamos que a justiça seja feita e essas coisas não voltem a acontecer com outros africanos ou brasileiros. Muita gente morre desse jeito, mas não havia uma câmera para filmar. Espero que não aconteça mais”, contou.

Atendimento a migrantes e refugiados

O prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT) esteve presente no evento e assinou a renovação do convênio entre o Município e a ONU Migração, para facilitar o atendimento a estrangeiros que chegam à cidade. Ele enumerou ações que têm sido tomadas para evitar que casos de violência, como o que aconteceu com Moïse, ocorram no município.

“Niterói está tomando as providências necessárias para que a gente possa acolher cada vez melhor essas pessoas que chegam aqui. Temos migrantes africanos e de outros países da América Latina. A cidade ainda não tinha uma estrutura como essa. Com essa casa a gente ajuda a criar documentação para essas pessoas, elas são acolhidas, buscam orientações. Toda informação para quem chega a um país desconhecido”, frisou o prefeito.

O espaço será gerido pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos. O titular da pasta, Raphael Costa, elencou quais serviços estarão disponíveis aos migrantes e refugiados que vivem em Niterói.

“A gente se sensibiliza com a dor da família do Moïse. Esse assassinato cruel e desumano reforça a necessidade de políticas públicas de acolhimento e orientação para que os refugiados sintam-se parte da sociedade brasileira. Neste ano, o prefeito decidiu nomear o núcleo em homenagem ao Moïse e estamos inaugurando a sala onde vai funcionar esse atendimento”, pontuou.



Família de Moïse foi recebida pelo Prefeito Axel Grael e pelo secretário Raphael Costa – Foto: Vítor d’Avila

Em seguida, Costa frisou que a colaboração com a ONU migração é essencial para capacitação e integração com a rede de refugiados. O secretário lembrou que, para agendar o atendimento, é preciso entrar em contato com o “Zap da Cidadania”, pelo número (21) 9.6992-9577.

“A parceria com a ONU Migração é muito importante. Equipes de educação, saúde e direitos humanos estão sendo capacitadas e se integrando com os demais agentes da sociedade que atuam, como a Polícia Federal e entidades da sociedade civil como a Caritas Brasileira, que fazem esse acompanhamento. Assim a gente oferece garantia à cidadania aos mais de 9 mil migrantes que residem em Niterói”

Quiosque em Madureira

Após a morte do jovem, a Prefeitura do Rio de Janeiro ofereceu à família a concessão dos quiosques Tropicália, onde aconteceu o crime, e Biruta, que fica ao lado. Embora em um primeiro momento tenham aceitado, os familiares voltaram atrás. O advogado Rodrigo Mondego, da Comissão de Diretos Humanos da OAB-RJ, que acompanha os parentes de Moïse, explicou que será feito um espaço em homenagem ao rapaz no Parque Madureira, Zona Norte da Capital.

“Não teve nenhum tipo de represália quanto à questão do quiosque. Mas por toda a dinâmica do que aconteceu houve a opção da família em não aceitar o quiosque na Barra. Foi oferecido pela Prefeitura um quiosque no Parque Madureira e a família aceitou. A Orla Rio vai fornecer todo o equipamento e os primeiros produtos. Nas próximas semanas a família deve ir lá”, explicou.