Niterói inaugura árvore de Natal e decoração festiva no Fonseca

Foto: Horto Florestal é iluminado com mais de três mil lâmpadas entre presépios e presentes

Na noite desta quinta-feira (8), a Prefeitura de Niterói inaugurou a árvore de Natal do Horto do Fonseca. Um dos símbolos da data natalina foi montado e alcançou 15 metros de altura e está em frente ao prédio da Secretaria de Estado de Agricultura, ao lado da pista de Skatepark Duda.

Organizado pela Prefeitura, por meio da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), a iluminação faz parte do Natal do Amanhã.

Dezenas de pessoas, entre familiares e amigos, começaram a chegar ao logo quando estava escurecendo. A decoração com milhares de lâmpadas, contou com a presença de Papai Noel, que emocionou quem estava presente no local.

A decoração, além da árvore, contou com caixas de presente, bolas de enfeite e um presépio. Com mais de três mil micro lâmpadas de luzes coloridas, uma das caixas de presente fica na passagem de pedestre, entre as duas pistas da Alameda São Boaventura. A ideia é que a estrutura sirva como um túnel para chamar o público para dentro do Horto.

Horto Florestal é iluminado com mais de três mil lâmpadas entre presépios e presentes (Fotos: Divulgação)

A Prefeitura informa que também foi instalado um trenó na Alameda São Boaventura, com quatro renas e um Papai Noel, na esquina da Avenida João Brasil. As vias da Alameda, nos dois sentidos da pista, também ganharam uma decoração com estrelas cadentes.

“A árvore está linda. Esse é um período em que as pessoas buscam oportunidades de congraçamento. E o horto é esse local, um lugar muito importante da nossa cidade, em especial da Região Norte. Toda a decoração, bem como a programação de shows e as atividades que propusemos para cá têm como objetivo dar alegrias às famílias que vêm aqui. Acho que todos, assim como eu, vão se emocionar”, destacou o prefeito de Niterói, Axel Grael.

A decoração do Natal do Amanhã está em toda a cidade e também conta com pontos de luz nas principais avenidas como Jansen de Mello e Marquês do Paraná, no Centro, Roberto Silveira, em Icaraí, Quintino Bocaiúva, em São Francisco, Prefeito Sylvio Picanço, em Charitas, e Alameda São Boaventura, no Fonseca.

Os bairros de Santa Rosa, Jurujuba, Ingá, Santa Bárbara, Engenhoca e Piratininga também receberam luzes natalinas. Além disso, diversas praças da cidade estão com decoração especial, como no Centro, Fonseca e Ponta D’Areia. Em São Francisco, a mais tradicional árvore da cidade foi inaugurada na última quinta (1º), na Praça do Rádio Amador.

“O Horto do Fonseca recebeu um presépio no coreto. São milhares de lâmpadas e estamos também colocando uma dessas caixas de presente iluminadas do lado de fora do Horto. É um convite para que, aquele que passe, venha visitar o local. Já o trenó, com o Papai Noel e quatro renas, ficará como se estivesse suspenso sobre o rio da Alameda”, frisou Dayse Monassa, secretária de Conservação e Serviços Públicos.

Já o presidente da FAN, Fernando Brandão, fez questão de dizer que “cada árvore inaugurada, além da beleza e do encanto do Natal, proporciona aos niteroienses uma vasta programação musical, com muitos artistas da cidade, que vai se estender até o dia 23 de dezembro. O Natal do Amanhã promove o encontro familiar e entre amigos, a troca entre os artistas e o público, proporcionando grandes confraternizações na cidade”, frisou Brandão.

O presidente da Neltur, Paulo Novaes, destacou que, além de fazer parte do Calendário Turístico da cidade, o Natal do Amanhã contribui para movimentar a economia da cidade.

“O Natal do Amanhã, com o encantamento da árvore de 50 metros, em São Francisco, a transformação do Campo de São Bento em um cenário de luzes e objetos interativos, a Casa de Papai Noel, a decoração nos principais corredores viários, as atrações com o Papai Noel em vários bairros, com destaque hoje para o Fonseca e o que foi feito no aqui no Horto, enfim, todos esses são eventos de apelo turístico que atraem visitantes de outros municípios”, argumentou Novaes.

Adriano Ribeiro e o grupo Sambai se apresentaram a partir das 19h no palco que fica no centro do Horto, próximo a árvore que fica acesa até às 5h, diariamente.