Niterói imunizou mais que São Gonçalo contra a Covid-19

Niterói com metade da população de São Gonçalo já imunizou 30% do público vacinável, que são 409.171 pessoas, enquanto São Gonçalo completou o ciclo vacinal em 19,33% da população acima de 18 anos, que são 851.886 pessoas. Essa baixa adesão do público gonçalense explica o motivo pelo qual São Gonçalo chegou a faixa etária de 18 anos primeiro que Niterói, que está vacinando o público com 36 anos.

O calendário de julho, em Niterói, segue em dois dias por idade, chegando até o fim deste mês na população a partir de 28 anos. A meta é chegar ao final de agosto com todos os adultos vacinados com a primeira dose.

Além da vacinação direta nos postos, Niterói adotou ainda a vacinação por agendamento através do aplicativo Colab para evitar aglomeração. Já são 50 mil pessoas cadastradas, 26 mil só para receber a vacina neste mês de julho. O aplicativo Colab também oferece a opção de remarcar a data e horário da vacinação, caso a pessoa não consiga comparecer no dia agendado. Para a segunda dose, a marcação também deve ser realizada pela ferramenta. Por ele é possível obter comprovação digital da imunização.

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO EM NITERÓI



13/07 – a partir de 36 anos



14 e 15/07- a partir de 35 anos



16 e 17/07 – a partir de 34 anos



19 e 20/07 – a partir de 33 anos



21 e 22/07 – a partir de 32 anos



23 e 24/07 – a partir de 31 anos



26 e 27/07- a partir de 30 anos



28 e 29/07 – a partir de 29 anos



30 e 31/07 – a partir de 28 anos



02 e 03/08 – a partir de 27 anos



04 e 05/08 – a partir de 26 anos



06 e 07/08 – a partir de 25 anos



09 e 10/08 – a partir de 24 anos



11 e 12/08 – a partir de 23 anos



13 e 14/08 – a partir de 22 anos



16 e 17/08 – a partir de 21 anos



18 e 19/08 – a partir de 20 anos



20 e 21/08 – a partir de 19 anos



23 e 24/08 – a partir de 18 anos



LOCAIS DE VACINAÇÃO EM NITERÓI



Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº, Vital Brazil; Policlínica Doutor João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726, Barreto; Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré, s/nº, Itaipu; Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº, São Lourenço; Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238, Fonseca; Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111, Piratininga; Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca; Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá, Rua Alexandre Moura, 8, São Domingos; Posto volante no Ginásio do Colégio Gomes Pereira – Rua Nilo de Freitas, 40, Largo da Batalha; Posto volante no Campo de São Bento – Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, Rua Lopes Trovão, Icaraí.

SÃO GONÇALO TEM BAIXA ADESÃO A VACINAÇÃO CONTRA COVID-19

Sobre a baixa adesão do público em São Gonçalo, o município informou que faz campanhas para incentivar a vacinação e divulga diariamente o calendário e pontos de atendimento em suas redes sociais, em serviço de SMS, sirenes da Defesa Civil e carros de som. A prefeitura informou que está planejando um atendimento itinerante para garantir o acesso de toda a população ao processo de imunização.

Agentes de saúde também orientam os moradores quanto à importância da vacinação nas mais de 70 unidades espalhadas pelo município e nas visitas de atendimento domiciliar. A Secretaria de Assistência Social está fazendo a campanha “Comunidade sem covid” com equipes nos bairros em ações de conscientização quanto à prevenção e importância da vacinação.

A Secretaria de Saúde informou também que ampliou o horário de atendimento na Clínica Gonçalense do Mutondo e na Clínica da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, para até 21h, para atender ao público que precisa trabalhar, evitando assim a aglomeração nos postos nas primeiras horas do dia.

Apesar da cidade já ter chegado a faixa etária de 18 anos da população geral, o público que ainda não se vacinou, basta procurar um dos doze postos com comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS.

LOCAIS DE VACINAÇÃO EM SÃO GONÇALO

Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto; Salão do Clube Mauá, Centro; Umpa Nova Cidade; Clínica Gonçalense do Mutondo; Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara; Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal; Polo Sanitário Rio do Ouro; PAM Coelho; Cras Vista Alegre; PAM Neves; Umpa Pacheco; Estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus, em Alcântara;

PONTOS DRIVE THRU: Campo do Clube Mauá, Centro; Centro de Tradições Nordestinas, Neves; Cras Vista Alegre.