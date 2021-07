Niterói imuniza mais de 200 jovens de 16 e 17 anos no primeiro dia

A Prefeitura de Niterói aplicou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em 227 jovens de 16 e 17 anos com comorbidades e deficiência permanente, nesta quinta-feira (22), quando foi iniciada a imunização deste público-alvo. Durante a transmissão ao vivo nas redes sociais, o prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que a imunização dessas pessoas vai avançar de acordo com a disponibilidade de doses da Pfizer, atualmente a única com autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicação neste grupo no Brasil.

“Vamos continuar desenvolvendo este trabalho para que a gente avance também para este público que precisa dessa prioridade. A população pode buscar mais informações sobre as datas específicas de vacinação acessando as redes sociais da Prefeitura”, enfatizou.

Quando a cidade completar o calendário de vacinação das pessoas a partir de 18 anos, a cidade vai seguir com a aplicação de doses em adolescentes sem comorbidades. O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, lembrou que o grupo de jovens com comorbidades e deficiências permanentes é mais suscetível a formas graves da Covid.

Primeira cidade do Estado do Rio de Janeiro a iniciar a imunização deste público, o município está disponibilizando a vacina na Policlínica Carlos Antônio Silva, em São Lourenço, e no drive thru do Campus do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF), em São Domingos.

“Muitas dessas condições estão ligadas a baixa imunidade, além da dificuldade de manter protocolos de proteção. Esses adolescentes e famílias viveram uma realidade muito dura durante a pandemia. Niterói pôde ampliar a imunização para essas pessoas porque já vacinou 80% da sua população acima de 18 anos. Após uma avaliação da disponibilidade de doses, vamos em breve anunciar a continuação deste calendário, até chegarmos aos 12 anos”, disse o secretário.

O prefeito anunciou, ainda, que no dia 31 de julho, Niterói vai realizar o Dia D de vacinação contra a gripe. No início de julho, a vacinação contra o vírus da Influenza foi ampliada para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade. A decisão ocorreu após orientação do Ministério da Saúde (MS). Anteriormente, a imunização era destinada aos grupos prioritários definidos pela pasta.

“É muito importante também neste momento de pandemia, que as pessoas se protejam contra a gripe, tomando a vacina”, disse.