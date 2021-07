Niterói gera 430 novos empregos em maio

Niterói voltou a ter saldo positivo na geração de empregos e abriu 430 novos postos de trabalho com carteira assinada em maio. Desde 2020, as medidas adotadas pela Prefeitura de Niterói para mitigar os efeitos sociais e econômicos provocados pela Covid-19 contribuíram para a geração de emprego e renda, mesmo no cenário de pandemia. Sexta cidade, entre os 92 municípios fluminenses, que mais gerou novos empregos nos últimos 12 meses, Niterói prepara um plano de retomada econômica para sair da crise gerada pela maior pandemia desta geração.

Segundo os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), em 2021 o município criou 1.326 novos postos de trabalho com carteira assinada. Nos últimos 12 meses, foram 4.238 novos empregos. Em maio, o comércio, indústria e serviços foram, respectivamente, os três setores com melhor saldo de contratações.

Desde o início da pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Niterói desenvolveu várias ações para a manutenção da atividade econômica e preservação dos empregos na cidade. Inédito no país e implementado em abril de 2020, o Empresa Cidadã está há mais de um ano auxiliando no pagamento de salários de 2.800 empresas e garantindo mais de 12 mil empregos na cidade. O Niterói Supera e Supera Mais concederam mais de R$ 35 milhões em empréstimos a micro e pequenas empresas da cidade.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, lembra que Niterói se destacou no último ano com iniciativas pioneiras para a manutenção do emprego na cidade. Com saldo positivo na abertura de postos de trabalho, a Prefeitura já articula um plano de retomada para impulsionar ainda a geração de emprego e renda.

“Agora, com o avanço da vacinação, a saída da crise imposta pela Covid-19 precisa acontecer com geração de emprego e renda, reaquecendo a economia, colocando os niteroienses de volta ao mercado de trabalho. Essa é uma grande preocupação nossa para os próximos meses. Estamos traçando um amplo plano de retomada econômica com foco na geração de oportunidade de empregos, mantendo o nível de investimentos estratégicos para atrair chances de trabalho em Niterói, e sempre pensando que ninguém será deixado para trás. Juntos, com responsabilidade, vamos sair desta crise seguindo no caminho do desenvolvimento econômico, com sustentabilidade e justiça social”, pontua.

Desempenho destaque na região – De acordo com levantamento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), divulgado através da plataforma Retratos Regionais, os municípios do Leste Metropolitano tiveram saldo positivo entre janeiro e maio de 2021 nos quatro setores econômicos (indústria, comércio, serviços e agropecuária). Niterói está entre os melhores desempenhos em 2021 nestas áreas agregadas.