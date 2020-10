Niterói ganha prêmio da ONU por combate à pandemia da Covid-19

Niterói é a única cidade do Brasil a receber o reconhecimento da Organização das Nações Unidas (ONU), Congresso Smart City e Fira de Barcelona pela atuação para deter o avanço da Covid-19. O prêmio, entregue nesta quarta-feira (14), em cerimônia online para o prefeito Rodrigo Neves, destacou a liderança e o empenho que as autoridades públicas em diferentes regiões da América Latina assumiram no combate à Covid-19. A organização do prêmio destacou as ações rápidas, que souberam priorizar o atendimento à população mais vulnerável e garantir ações no âmbito social sanitário ou econômico.

“As ações que implementamos com a participação dos cidadãos em Niterói durante a pandemia colocaram a cidade em destaque no cenário internacional de combate à Covid-19”, destaca o prefeito Rodrigo Neves. “Receber esse prêmio internacional, além de uma honra muito grande, é um sinal claro de que nós tomamos todas as medidas necessárias e corretas para salvar vidas e apoiar as pequenas e médias empresas na nossa cidade. Niterói passou a ser um exemplo para outras cidades do Brasil e do mundo. É uma homenagem extraordinária, de organismos reconhecidos mundialmente, como a ONU Habitat, Congresso Smart City Expo LATAM e Fira de Barcelona. Ser a única cidade do País e uma das quatro da América Latina a receber este reconhecimento significa que, desde o começo, usar a ciência e analisar as experiências internacionais era o único caminho para que a gente pudesse vencer essa guerra contra o coronavírus”.

As cidades de Montevidéu (Uruguai), Bogotá (Colômbia) e Cuenca (Equador) também foram homenageadas.

“O Júri de Honra decidiu conceder um reconhecimento à cidade de Niterói pela sua resposta à complexa situação derivada do Covid-19, por representar um exemplo de ação responsável, precoce, comprometida e inspiradora. Com este reconhecimento queremos dar relevância à ação institucional acumulada nestes meses de crise, expressando-a a partir de casos concretos como o seu, pois acreditamos que podem servir de ilustração da capacidade que tantas autoridades se utilizaram para dar uma resposta neste período”, informou a carta oficial da organização do evento, assinada por Elkin Velásquez, diretor regional da América Latina e Caribe da ONU-Habitat, Pilar Conesa, curadora da Smart City World Congress, e Manuel Redondo, presidente da Fira de Barcelona Internacional.

A Prefeitura de Niterói abriu o primeiro hospital público do País exclusivo para tratamento de pacientes com o coronavírus, com 140 leitos com respiradores, contratou mais de 1.200 profissionais de saúde para ampliar o atendimento na cidade e realizou mais de 109 mil testes gratuitos para a Covid-19. A cidade foi pioneira na sanitização de ruas e comunidades; foram entregues cerca de 2 milhões de máscaras de tecido para os cidadãos, distribuídos 80 mil kits de limpeza para a população mais carente e criado o centro de referência de quarentena, onde pessoas com sintomas leves da doença podem ficar em isolamento, recebendo cuidados médicos e alimentação.

Entre as iniciativas, também se destacam os programas Renda Básica Temporária e Busca Ativa, que beneficiam cerca de 50 mil famílias com o crédito mensal de R$ 500, até dezembro deste ano, pagos através de um cartão pré-pago que pode ser usado no comércio local para compra de alimentos e medicamentos.

Foi elaborado um Plano de Transição Gradual para o Novo Normal, com participação de especialistas da Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e protocolos sanitários baseados nas melhores experiências internacionais, que orienta a retomada de atividades econômicas.

A Prefeitura de Niterói desenvolveu o programa Empresa Cidadã, em que o poder público municipal paga um salário mínimo para funcionários de empresas, entidades religiosas, filantrópicas, clubes e organizações sindicais que não reduzirem seu quadro funcional. Cerca de 2.800 empresas são atendidas pelo programa, preservando aproximadamente 11 mil postos de trabalho.

Foram criados os fundos de crédito Niterói Supera e Supera Mais, que injetam recursos na economia da cidade através do apoio às micros e pequenas empresas sediadas na cidade que terão direito a pegar empréstimos a juro zero em instituições financeiras credenciadas pelo município. Os dois programas já concederam cerca de R$ 38 milhões em empréstimos a centenas de micro e pequenas empresas.

A premiação faz parte do Smart City Expo LATAM Congress, o principal evento de cidades inteligentes da América Latina que reúne os diversos atores dos setores público e privado para estabelecer alianças em torno da resiliência e reativação da América Latina e, assim, fortalecer o futuro desenvolvimento econômico, social e ambiental da região.