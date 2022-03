Niterói ganha novo reduto do rock na Região Oceânica

Em Niterói, considerada por muitos a Liverpool brasileira, o rock está mais vivo do que nunca. Na Região Oceânica, os “camisas pretas” têm um espaço especial para curtir boa música e saborear cervejas exclusivas. Na última sexta-feira (18), a reportagem de A TRIBUNA conheceu o bar da cervejaria Masterpiece, que fica no bairro do Cafubá.

O CEO da empresa é o empresário André Valle falou sobre a importância da Masterpiece ser uma empresa criada em Niterói, por niteroienses, para os niteroienses. Ele ressaltou a importância de se oferecer uma boa experiência àqueles que vão ao estabelecimento. Além disso, por lá sustentabilidade é a palavra-chave.

“Nós somos a fábrica mais sustentável do mundo. Geramos nossa própria energia elétrica, por meio de painéis solares, e reaproveitamos água da chuva. Temos políticas inclusivas em relação a gênero, idade e orientação sexual. No ano passado a gente concorreu em alguns concursos e fomos extremamente vitoriosos com 24 medalhas em 12 meses”, explicou André.

André Valle é CEO do espaço – Fotos: Colaboração/Gabriella Freitas

Gabriel Andrade é gerente do bar da fábrica e da filial no Jardim Icaraí. Ele é um dos responsáveis por garantir o funcionamento do espaço. O gerente citou que, às sextas-feiras e sábados, a casa é voltada ao rock, com shows de bandas autorais e covers. Dessa forma é possível contemplar os diferentes tipos de público.

“Sexta e sábado sempre temos uma programação voltada para shows de rock. Temos bandas que se alternam na casa, então a gente vai do Deep Purple ao A-ha, passando pelo AC/DC e Nirvana. Também temos as bandas que tocam rock nacional com um repertório bem variado de músicas e de fãs”, explicou Gabriel.

Gabriel Andrade é gerente do local – Foto: Colaboração/Gabriella Freitas

No dia da visita da equipe de A TRIBUNA, a apresentação ficou a cargo da banda The Badcops, especializada em cover do The Police. A apresentação agitou o público. A reportagem também experimentou algumas dad mais de 20 opções de cervejas oferecidas pela Masterpiece. São elas:

– Pilsen; com sabor suave

– IPA; com um toque cítrico

– Dortmund, um dos mais premiados; com sabor adocicado

– Van Gogh, também campeão em premiações; com sabor marcante

– Michelangelo; similar ao IPA, só que mais forte

– Session IPA; uma versão mais suave do IPA

Bar cerve mais de 20 tipos de cervejas – Foto: Colaboração/Gabriella Freitas

O Bar da Fábrica da Masterpiece fica na Rua Ary Gomes da Silva, 43, no Cafubá. A programação, valores de ingressos e cardápio podem ser acessados no Instagram @cervejariamasterpiece.