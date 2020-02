Niterói ganha, no Country Club, a primeira quadra de padel feita de vidro no Estado

Jogado em dupla, na quadra, com a contagem similiar ao do jogo de tênis, raquetes em mãos, rebatida da bola e com o auxílio das paredes para colocá-la em jogo. A descrição do jogo pode confundir o leitor: afinal, isso é tênis ou squash? “Nenhum dos dois”, explica o sócio do Clube Country Club Niterói, em Pendotiba, Murilo Gomes, mas conhecido como Murilinho, que vai participar, neste sábado, da inauguração no local, da primeira quadra de padel feita de vidro no Estado.

Segundo ele, o padel, esporte de raquete que vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil, agora pode ser feito no clube e a diferença é que poderá ser feito em uma quadra fechada com o fundo de vidro para facilitar que o participante de fora possa acompanhar. “A iniciativa veio dos sócios do clube que contaram com o apoio da diretoria. Foi uma obra fantastica deste esporte que é muito difundido na Europa e no Sul do Brasil”, disse Murilinho.

Outro sócio do clube Alexandre Cardoso, mas conhecido como Dede, falou da iniciativa para o surgimento do esporte em Niterói. “Eu, Gibran e o Gabriel, três dos sócios do Clube Country Club Niterói, já conhecíamos o padel há 20 anos, jogamos em Niterói, que tinha duas quadras. Recentemente voltamos a jogar em quadras antigas em Itaipava e no Rio e decidimos trazer para a cidade essa quadra moderna e diferenciada que só existe em Niterói”, explicou Cardoso.

Segundo ele, a parceria da diretoria do clube foi fundamental. “Um benefício para o próprio associado e outras pessoas que se identificam com o esporte”, afirmou o sócio, que foi além e disse que o jogo é bastante dinâmico.

“Envolve movimentação constante por parte das praticantes e um alto nível de concentração. A bolinha pode vir de todos os lados e ser quicada no vidro, o que requer uma noção espacial aguçada.

Logo depois que você aprende a jogar o básico, a troca de bola aumenta. Então, as pessoas interagem muito mais porque os pontos ficam mais longos, tendo um gasto calórico bem maior”, diz Cardoso. De acordo com ele, a parte cardiovascular também se desenvolve bastante, além da melhora nos reflexos e na coordenação motora.

HISTÓRIA — Surgido oficialmente no México no fim da década de 1960, o esporte tomou corpo na Argentina, onde chegou a ter quatro milhões de praticantes, e atualmente vive uma febre na Espanha, onde há mais de cinco milhões de adeptos. No Brasil, pela proximidade com o território argentino, o padel é muito forte na região Sul, mas já há quadras e torneios espalhados por outras regiões do país. Apesar de ser parecida com o tênis, a modalidade apresenta algumas diferenças nas regras e no material utilizado para jogar. O saque, por exemplo, é feito na altura da cintura e depois que a bolinha tocar o piso uma vez. Outra especificidades: o jogo sempre acontece em duplas e a raquete geralmente é feita de fibra de carbono.