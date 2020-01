Niterói ganha mais um mamógrafo para rede municipal de saúde

A Fundação Municipal de Saúde divulgou um extrato no Diário Oficial de Niterói de locação e instalação de um mamógrafo para atender as unidades da rede da fundação. O equipamento de imagem será instalado no segundo andar da Policlínica de Especialidades Sylvio Picanço, no Centro de Niterói.

O prazo da locação será de 12 meses pelo valor de R$ 75 mil. Além da instalação e da locação a empresa Lotus Indústria e Comércio Ltda também deverá prestar assistência técnica do equipamento, que deverá ser novo e vir acompanhado do manual de instrução e ter a mostra a marca do fabricante. O aparelho deverá também estar em conformidade com as Normas Brasileiras de Segurança Elétrica e ter registro junto à Anvisa/Ministério da Saúde.

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Niteroi informou que são realizadas cerca de 1000 mamografias por mês. A FMS possui, atualmente, dois mamógrafos na Policlínica de Especialidades Sylvio Picanço, no Centro. Também há um contrato com o Laboratório Cazes que disponibiliza o exame, além do Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap). No momento não há demanda reprimida. A FMS informou ainda que adquiriu um novo mamógrafo digital, que está em fase de instalação.