Niterói ganha espaço para acolher crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil

Começou nesta semana o projeto socioassistencial “Espaço Plaza Cuida da Gente”, no Plaza Niterói. Essa é uma parceria da Prefeitura de Niterói com o Plaza Niterói, voltado para crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. O objetivo é acolher e fazer o encaminhamento desses jovens à rede de proteção da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária.

O espaço de acolhimento vai contar com uma sala lúdica para atendimentos e funciona diariamente, no mesmo horário de funcionamento do shopping, inclusive aos finais de semana, no G1 do Plaza.

O secretário municipal de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira, explicou que o espaço funciona de forma contínua para atendimento.

“Essa ação é muito importante no processo de garantia de direitos. Quando a iniciativa privada e o poder público se unem, quem ganha é a população mais vulnerável”, disse o secretário.

O projeto é uma articulação dos Centros de Referência Especializados da Assistência Social (Cras) e dos Conselhos Tutelares com o shopping e tem o objetivo de somar forças com outras políticas públicas já existentes no município. O Plaza também vai realizar campanhas de sensibilização com lojistas e clientes.

O superintendente do Plaza Niterói, Rafael Montenegro, destacou a importância do programa, que atenderá jovens com até 17 anos:

“A gestão pública e a iniciativa privada precisam caminhar juntas em benefício da população mais vulnerável. A ideia do programa é unir forças para ampliar o leque de oportunidades para esses jovens. Por isso, mantemos contato frequente com os órgãos responsáveis e nos colocamos à disposição para colaborar com ações que possam atenuar a questão. É um assunto sensível e que tratamos com prioridade”, destaca.