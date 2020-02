Niterói: Fundação Estatal de Saúde terá concurso com 783 vagas

Para quem está se preparando, a recém-criada Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde) da Prefeitura de Niterói vai abrir no próximo dia 2 de março as inscrições para o seu primeiro concurso público com 783 vagas. Os cargos são para os Programas Médico de Família (PMF) e o de Saúde Mental (PSM), com oportunidades para candidatos com o ensino fundamental, médio e superior.



“Esse concurso é um marco na gestão do PMF e da Saúde Mental em Niterói. Ele representa um avanço na possibilidade de fortalecer o vínculo entre usuários e profissionais”, destaca a diretora-geral da FeSaúde, Anamaria Carvalho Schneider.



A inscrição, exclusivamente pela internet, será das 12h do dia 2 até as 12h do dia 26 de março. O edital, quadro programático e as categorias profissionais que irão atender o PMF e o PSM serão divulgados nesta semana.



“O concurso vem reorganizar de forma mais definitiva as ações do PMF e o trabalho territorial da Saúde Mental. Além da Fundação Estatal, também está aberta a inscrição para o concurso da Fundação Municipal de Saúde e todos devem se inscrever. São oportunidades que não podem ser perdidas”, informa a secretária municipal de Saúde, Maria Célia Vasconcellos.





O regime de trabalho será celetista, com carteira assinada e todos os benefícios legais. A carga horária geral será de 40 horas, mas há categorias que, por determinação legal, terão jornada de trabalho inferior. Mais detalhes e outras informações, acesse o site da Coordenação de Seleção Acadêmica da Universidade Federal Fluminense (Coseac – UFF), entidade que cuidará de todas as etapas do concurso: www.coseac.uff.br ou ligue pelos telefones (21) 2629-2805 ou 2806.

Procurada, a Prefeitura disse que ainda não tem informações sobre os cargos que serão disponibilizados, assim como as respectivas remunerações.