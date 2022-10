Niterói, segunda cidade em geração de empregos

Comércio deve aumentar em 30% as contratações temporárias do final do ano

Niterói foi a segunda cidade do estado do Rio a gerar mais empregos no mês de agosto.

De acordo com o último relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) houve uma variação positiva na empregabilidade aqui na cidade de cerca de 0,61%, que são 949 novos empregos formais no município. Esse número são o “saldo líquido”, de desempregados menos empregados, e assim Niterói ocupa a segunda colocação no estado, enquanto São Gonçalo registrou, em agosto, 683 novas contratações.

O Brasil gerou 278.639 postos de trabalho em agosto; 2.051.800 admissões e de 1.773.161 desligamentos de empregos com carteira assinada. No acumulado de 2022, o saldo é de 1.853.298 novos trabalhadores no mercado formal. Os dados são do Ministério do Trabalho e Previdência, de do Novo Caged.

O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, destacou que é o terceiro mês em que o setor industrial registra alta nas contratações, o que contribui para elevar a renda da população.

“Isso quer dizer que estamos retomando o movimento da indústria brasileira. É importante porque traz um valor agregado aos nossos produtos e eleva a média dos salários dos brasileiros. A indústria requer uma melhor qualificação, consequentemente, o setor crescendo, a média do salário do brasileiro acaba crescendo também”, explicou

Copa, Black Friday e festas de final de ano

Atualmente o trabalhador temporário é uma peça importante para o desenvolvimento econômico do país. De janeiro a junho deste ano foi gerada 1,3 milhão de vagas com contrato por tempo determinado e esse número deve ser ainda maior neste segundo semestre, por causa da Copa do Mundo de Futebol, Black Friday e o Natal.

São Paulo – Movimento no comércio da rua Teodoro Sampaio, em Pinheiros, durante o Black Friday (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Com a chegada das contratações de final de ano, sendo o primeiro Natal pós pandemia, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL – Niterói), acredita que a contratação será de 30%.

“A expectativa de contratação temporária para este ano é de 30%, sobre o ano passado; no segmento do comércio que trabalha com presentes como brinquedos, vestuário e perfumaria. Existe um otimismo com o Natal em 2022 porque, com o pagamento do auxílio emergencial, com certeza vai ter mais dinheiro circulando nesse final de ano e, consequentemente, um aumento significativo nas vendas.” afirmou, Luiz Vieira, presidente da CDL – Niterói.

O e-commerce também é uma modalidade que aumentou 45% na cidade durante a pandemia e vêm se mantendo, com aumento em torno de 15%, explica o presidente da CDL, “temos várias empresas na cidade que trabalham com essa modalidade de negócio. Niterói tem comprado do mundo e se prepara para vender para o mundo.”