Niterói flexibiliza medidas e acaba com o indicador síntese

Uma série de medidas de flexibilização, que fazem parte do programa de reabertura da cidade de Niterói, entram em vigor a partir de hoje (1º). Entre elas, está o fim do indicador síntese, que dará lugar ao percentual de pessoas vacinadas, e a exigência do comprovante de vacinação para a entrada em alguns estabelecimentos, que será uma espécie de passaporte da vacina.

“Nos critérios adotados a partir de amanhã (hoje 1º), baseados no Novo Normal Niterói, não teremos mais a gestão da cidade baseada no indicador síntese. Agora o elemento que define nosso avanço é o percentual da população vacinada”, explica o secretário de saúde, Rodrigo Oliveira.

As praias da cidade passarão a poder ser frequentadas sem restrição de horário. Também será possível ficar sem máscara na areia, desde que respeitando a distância de, pelo menos, um metro. Já os bares e restaurantes poderão ficar abertos até às 2h, e o distanciamento entre as mesas foi diminuído para um metro.

Eventos em ambientes abertos com podem ser realizados com 70% da capacidade, desde que todos os participantes comprovem que estão imunizados com as duas doses da vacina. A mesma regra se aplica às casas noturnas da cidade, que podem reabrir, com 50% da capacidade.

Os parques da cidade também poderão funcionar com ampliação da sua capacidade desde que todos respeitem as medidas preventivas para evitar a circulação do vírus. O horário de funcionamento do Campo de São Bento passa a ser das 7h às 18h durante todo o mês de outubro, com o aumento da sua capacidade para 4.500 pessoas. Em novembro, em uma nova fase de flexibilização, o parque já estará recebendo sua capacidade total. O Horto do Fonseca também terá a capacidade ampliada para 4.500 pessoas, e o Horto do Barreto, a lotação máxima será ampliada para 1.500 pessoas.

As tradicionais barracas de artesanato do Campo de São Bento, agora estão liberadas em sua totalidade, mas deverão manter o distanciamento de um metro.

“Um bom processo de imunização foi feito na cidade, por isso estamos podendo flexibilizar.

Vamos continuar acompanhando os dados que compõem o nosso painel da Covid. E se for necessário, tomaremos as medidas para proteger a população”, disse o prefeito Axel Grael.