Niterói finaliza detalhes para o maior Réveillon da história da cidade

Está quase tudo pronto para o maior Réveillon de todos os tempos em Niterói. Pela primeira vez, a prefeitura vai organizar dois espetáculos simultâneos: a tradicional queima de fogos na praia de Icaraí e uma festa semelhante na praia de Itaipu, na Região Oceânica. Em Icaraí, o show principal será do cantor Gilberto Gil; em Itaipu, a atração será o sertanejo João Gabriel. Serão usadas 7,5 toneladas de fogos, instaladas em Icaraí, e 1,5 tonelada de fogos em uma balsa em Itaipu.

Diversos órgãos municipais, além das polícias civil e militar e Corpo de Bombeiros estarão atuando nos dois locais para garantir a tranquilidade do público. A Nittrans preparou um esquema especial de trânsito nas duas regiões. O motorista deve ficar atento às interdições.

“Serão duas festas grandiosas, como o niteroiense e os turistas merecem. A prefeitura está empenhada em fazer dois grandes espetáculos. Em Itaipu, o acesso será facilitado pelas melhorias no trânsito, graças às obras de mobilidade que implementamos na região, como a construção da Transoceânica e o túnel Charitas-Cafubá. A melhor opção será o transporte público. Os ônibus da Transoceânica vão circular a noite toda”, disse o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Com hotéis e pousadas lotadas, Niterói tem expectativa de atrair cerca de 500 mil pessoas nos dois pontos principais de queima de fogos, Praia de Itaipu e de Icaraí. Os dois locais receberão uma estrutura preparada para o público que for assistir às atrações programadas. Serão 15min de queima de fogos em Icaraí e 10 minutos em Itaipu, sendo 6 balsas para a Zona Sul e 1 balsa para a Região Oceânica. A Neltur colocará 345 banheiros químicos em toda a orla de Icaraí, Itaipu e Piratininga.

Itaipu – A Praia de Itaipu será mais uma opção para os niteroienses e turistas, já que terá queima de fogos e o cantor sertanejo João Gabriel como atração principal. O primeiro show será com a banda DKV, a partir das 20h30min, seguida da banda Vou Zuar que subirá ao palco às 22h. Após a queima de fogos, João Gabriel.

As praias de Icaraí e Itaipu receberão postos médicos do SAMU, o CISP Móvel fará plantão em Icaraí e a SEOP cuidará do ordenamento e cadastramento dos ambulantes nos dois locais. A Polícia Militar fará a segurança com auxílio da Guarda Municipal, e o Corpo de Bombeiros também estará a postos, assim como agentes da Defesa Civil Municipal. Assistentes Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos também estarão nos dois locais.

“Preparamos duas grandes comemorações com grande carinho e atenção. Todos os detalhes foram discutidos e estamos acompanhando tudo, da montagem dos palcos à instalação dos banheiros químicos. Temos certeza de que o público sairá muito satisfeito”, disse o presidente da Neltur, Paulo Novaes.

Trânsito

A NitTrans fará interdição das ruas próximas aos grandes eventos, a partir das 17h, com 50 agentes no total, que contarão com oito viaturas operacionais e oito reboques. As ações serão comandadas a partir do Centro de Controle Operacional da Prefeitura de Niterói, onde a coordenação geral da operação terá visibilidade total do trânsito em Niterói, por meio das 120 câmeras instaladas em todas as regiões da cidade. Haverá acompanhamento em tempo real da temporização semafórica para garantir fluidez ao tráfego.

Na Alameda São Boaventura, importante corredor viário da cidade, os semáforos serão ajustados de modo a auxiliar no escoamento do tráfego e o fluxo será acompanhado em tempo real para possíveis ajustes, especialmente entre 12h do dia 30 de dezembro e 12h do dia 2 de janeiro, período em que é esperado o aumento do volume de veículos na via.

“Estamos reunindo todos os nossos esforços para realizar uma grande operação de trânsito em atendimento a esta enorme e tradicional festa, que em Niterói fica maior e melhor a cada ano. Nossos profissionais estarão posicionados em locais estratégicos para atender à população de modo a proporcionar um trânsito seguro e eficiente”, explica o presidente da NitTrans, coronel PM Paulo Afonso Cunha.

Interdições

A Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, na Praia de Icaraí, principal ponto de festa na cidade, será interditada ao trânsito das 18h do dia 31 de dezembro às 11h do dia 1º de janeiro. Entre 6h e 11h será realizada a operação de limpeza da via, do calçadão e da praia.

Ainda em Icaraí, as vias transversais à praia serão interditadas no trecho entre a Praia e a Rua Coronel Moreira César, entre 17h do dia 31 e 10h do dia 1º. São elas: Rua General Pereira da Silva, Rua Lopes Trovão, Rua Presidente Backer, Rua Otávio Carneiro, Rua Oswaldo Cruz e Rua Belizário Augusto.

Entre Icaraí e Ingá, a interdição do tráfego de veículos acontece a partir das 17h, na Praia João Caetano, entre a Rua Dr. Paulo Alves e Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres; na Rua Miguel de Frias, entre a Rua Gavião Peixoto e a praia; e no trecho da Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres entre a Álvares de Azevedo e Praia João Caetano.

Para a realização da festa de Réveillon em Itaipu, o trânsito será interditado na Estrada Francisco da Cruz Nunes, entre a Travessa L, na altura da 81ª Delegacia Policial, e a Praça Viçoso Jardim, na altura da Praia de Itaipu, entre 17h do dia 31 de dezembro e 5h do dia 1º de janeiro.

Estacionamento

Em Icaraí, entre 22h do dia 30 de dezembro e 10h do dia 1º de janeiro será proibido estacionar no lado direito da Avenida Alberto Francisco Torres, no trecho onde é cotidianamente permitido: no lado direito no sentido Ingá entre Álvares de Azevedo e Comendador Queiroz. No mesmo horário, na Rua Moreira César será proibido estacionar em ambos os lados, entre Miguel de Frias e Comendador Queiroz.

Também será proibido estacionar na Rua Miguel de Frias, no lado direito a partir da Gavião Peixoto. Nas ruas Álvares de Azevedo, Lopes Trovão, Mariz e Barros e Comendador Queiroz será proibido estacionar em ambos os lados no trecho entre as avenidas Alberto Francisco Torres e Roberto Silveira, no mesmo período.

Em Itaipu será proibido estacionar em ambos os lados da Estrada Francisco da Cruz Nunes no mesmo trecho: entre a 81ª DP e a praia, entre 22h do dia 30 e 5h do dia 1º. No mesmo período também será proibido estacionar em ambos os lados na Rua da Amizade, entre as travessas B e L, e também na Travessa B.

Ônibus

A partir das 23h do dia 31 os ônibus que circulam pelo bairro de Icaraí farão ponto de partida na Rua Gavião Peixoto, entre as ruas Miguel de Frias e Mariz e Barros. Os ônibus da linha 49.2 ficarão estacionados na Miguel de Frias, de onde partirão no sentido Ingá pela orla, a partir das 23h15 do dia 31.

As linhas de ônibus de Itaipu farão ponto final na Estrada Francisco da Cruz Nunes, entre a 81ª DP e a Rua Mauro Monteiro, das 17h do dia 31 de dezembro e 3h do dia 1º de janeiro.

Reversível

Duas faixas reversíveis serão montadas na Avenida Roberto Silveira, em Icaraí, entre 17h do dia 31 de dezembro e 11h do dia 1º de janeiro. A reversível poderá ser reduzida a uma faixa ou desmobilizada de acordo com a avaliação da coordenação geral da Operação Réveillon 2020.

Limpeza

A Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN) montou um esquema especial de limpeza das vias públicas e praias para o pós Réveillon. A operação terá início às 6h da manhã e a previsão é que a limpeza seja concluída por volta das 11h do dia 1 de janeiro de 2020. Serão mais de 750 funcionários realizando o serviço de limpeza das vias, sendo que 520 ficarão concentrados na área da praia de Icaraí. Para auxiliar o trabalho manual a CLIN utilizará diversos equipamentos específicos. Serão disponibilizados para a operação, cerca de 100 contêineres e um total de 60 equipamentos, entre caminhões basculantes, pás mecânicas, retroescavadeiras e bob-cat (tratorzinho), além de pipa d’água, utilizando água de reuso, para 2 lavagens que concluirão a limpeza com desodorizador de eucalipto.