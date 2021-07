Niterói faz repescagem para quem não retirou cestas básicas

Beneficiados poderão receber as cestas em escolas do Fonseca e do Cafubá

Na próxima quinta-feira (15) e sexta-feira (16), a Prefeitura de Niterói realizará a repescagem das cestas básicas para a população vulnerável. A entrega acontecerá, das 10h às 16h, em dois locais: CIEP Professor Anisio Teixeira (Fonseca) e Escola Municipal Mar Alegre (Cafubá). É importante levar documento original com foto para retirar a cesta (RG, carteira de trabalho, carteira de motorista etc). O uso da máscara é obrigatório.



O benefício é destinado às famílias em situação de vulnerabilidade social e risco de desnutrição e que não é beneficiado por nenhum dos outros programas de mitigação dos impactos financeiros da pandemia do novo coronavírus. A lista com o nome dos beneficiários e o local onde devem realizar a retirada das cestas está disponível no Portal da Transparência da Prefeitura no link https://transparencia.niteroi.rj.gov.br/#/cms/48. Desde maio de 2020, todos os meses, são entregues em torno de 8 mil cestas básicas para garantir a alimentação das famílias durante a pandemia.



Quem não puder comparecer ao local para a retirada da cesta, pode indicar um procurador. Para isso, é preciso imprimir e preencher o formulário disponível no Portal da Transparência. O documento precisa estar preenchido com caneta esferográfica azul ou preta e a assinatura tem que ser a mesma do documento do beneficiário.



Serviço:

Repescagem das cestas básicas para população em situação vulnerável

Data: 15 e 16 de julho de 2021

Horário: 10h às 16h

Locais: a lista com data e local de cada beneficiário está disponível em https://transparencia.niteroi.rj.gov.br/#/cms/48

Polos de distribuição: CIEP Professor Anisio Teixeira Tv. Luis de Matos, 16 – Fonseca seguindo Rua ao lado do Horto) e Escola Municipal Mar Alegre – Cafubá (Rua Doutor Waldir Costa, quadra 87, lote 10 e 11 (Próximo à Praça do Cafubá)