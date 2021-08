Niterói fará busca ativa para achar quem ainda não se vacinou

A cidade de Niterói planeja fazer triagem de pessoas que ainda não se vacinaram, ou que precisam completar a imunização. Além da procura, também serão realizadas campanhas a fim de conscientizar a população sobre a importância da vacinação.

O secretário Rodrigo Oliveira disse que Niterói vai iniciar, nesta sexta-feira (20), uma busca ativa para achar as pessoas que ainda não se vacinaram ou que já tomaram a primeira dose, mas não retornaram para tomar a segunda dose. A partir de segunda-feira (22), serão vacinados adolescentes sem comorbidades.

“Vamos fazer visitas domiciliares, contato telefônico para lembrar as pessoas de vacinar. Será iniciada, também, uma campanha publicitaria para conscientizar as pessoas do quanto é importante se vacinar”, disse.