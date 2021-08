Niterói estende vacinação para adolescentes com comorbidades e deficiência permanente

Niterói vai fazer, esta semana, dois dias de repescagem para a vacinação da primeira dose contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades ou deficiência permanente. Será nesta quinta-feira (12) e sexta-feira (13). A imunização ocorrerá na Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, em São Lourenço, e no drive thru do Campus da UFF, no Gragoatá, das 8h às 17h, com entrada até às 16h.



O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, conta que essa medida é importante para garantir a imunização de quem não conseguiu comparecer anteriormente.



“Niterói foi a primeira cidade do Estado do Rio de Janeiro a imunizar este grupo. Com a repescagem, permitimos a vacinação de quem teve algum impedimento para comparecer no primeiro momento. A imunização desse grupo foi uma conquista muito importante”, afirma o secretário.



Quem faz parte do público-alvo deve buscar um dos dois postos de vacinação e apresentar documento de identificação, CPF, comprovante de residência e laudo médico indicando a condição clínica e a indicação de aplicação do imunizante da Pfizer.



Niterói iniciou a vacinação para adolescentes com comorbidades e deficiência permanente no dia 22 de julho. A campanha seguiu até o dia 30 com uma repescagem no último dia. Ao todo foram imunizados 1.396 adolescentes.



CALENDÁRIO VACINAÇÃO DE NITERÓI POPULAÇÃO GERAL

11 e 12/08 – a partir de 23 anos

13 e 14/08 – a partir de 22 anos

16 e 17/08 – a partir de 21 anos

18 e 19/08 – a partir de 20 anos

20 e 21/08 – a partir de 19 anos

23/08 – a partir de 18 anos

Locais de vacinação:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá – Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Posto volante no Clube Central: Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 335 – Icaraí

Posto volante no Ginásio do Colégio Gomes Pereira: Rua Nilo de Freitas, 40 – Largo da Batalha

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí