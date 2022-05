Niterói está ficando mais verde com novos jardins

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), está dando um novo colorido à cidade com a criação de novos jardins em diferentes pontos do município. O primeiro canteiro verde foi o Jardim São João, no Centro de Niterói. Foram plantadas mais de 2 mil mudas de arbustos, forrageiras e gramas das espécies esmeralda, lantana, moreia e dracena baby, que envolveram a santa que fica no antigo lago.

Quem também recebeu novas mudas foi a Policlínica Municipal Carlos Antônio da Silva, no Centro. Foram plantadas aproximadamente 2,9 mil mudas de palmeiras, arbustos, forrageiras e grama nas espécies amendoim, lutela, lantana, dionela, rabo de raposa e esmeralda.

O projeto também prevê contemplar o Palácio Arariboia, onde funciona a Secretaria Municipal de Fazenda, também no Centro. Lá, serão plantadas 8.850 mudas de forrageiras, arbustos e grama nas espécies liriope, lambari roxo, maranta tricolor, moreia e São Carlos. O trabalho está sendo acompanhado pelo DePac, já que se trata de um local tombado.

Segundo a secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, em seguida haverá um projeto para a área onde ficava um chafariz em Camboinhas. Serão 2.925 mudas de forrageiras, arbustos, palmeiras e grama nas espécies lantana, dionela, moreia, rabo de raposa e grama esmeralda. “Estamos resgatando espaços verdes na cidade, criando uma harmonia cênica com os paisagismos”, disse a secretária.