Niterói envia dez toneladas de alimentos e produtos de higiene e limpeza para Petrópolis

Um comboio com as doações saiu neste sábado para ser distribuído na cidade da Região Serrana

Em dois dias de campanha para ajudar às vítimas das chuvas em Petrópolis, a Niterói arrecadou cerca de 10 toneladas de alimentos, além de produtos de higiene e limpeza. A mobilização está a cargo da Campanha Niterói Solidária, coordenada de forma voluntária pela primeira-dama da cidade, Christa Vogel Grael.

O primeiro comboio para a cidade serrana saiu neste sábado (19). Um ônibus e um caminhão carregados de mantimentos e produtos partiram em direção a Petrópolis. Além das doações, equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (Smases) também foram logo cedo para dar apoio ao trabalho no local.

Ao todo, 16 pessoas foram esta manhã. Da Smases foram assistentes sociais e psicólogos, acompanhados do secretário Elton Teixeira. A equipe da Defesa Civil e Geotecnia enviou um geógrafo, assistente social, engenheiro civil, arquiteto e um geólogo especialista em geoprocessamento que fará um sobrevoo no local com drone. As equipes da Defesa Civil estão se revezando para dar suporte na cidade e manter o monitoramento em Niterói. O secretário Wallace Medeiros esteve durante a semana em Petrópolis e voltará à cidade serrana neste domingo.

Além disso, duas pessoas da Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais da Prefeitura de Niterói (Ceda) estão no local ajudando no resgate de animais domésticos e levaram medicamentos que serão usados em cães e gatos que também estão em risco devido à enchente.

É possível entregar itens para doação em três pontos centrais da cidade: Clube Central (Icaraí), Caminho Niemeyer (Centro) e Shopping Itaipu Multicenter (Região Oceânica), de segunda a sexta, das 10h às 16h.

A maior necessidade dos moradores, neste momento, é de água potável (galões de até 20l), material de higiene e limpeza, fraldas infantis e geriátricas, absorvente higiênicos e alimentos não-perecíveis (prioridade para leite em pó), além de ração animal para cães e gatos. As equipes da Prefeitura estão responsáveis pela coleta, armazenamento e o transporte das doações até Petrópolis.

Pontos de arrecadação das doações:

– Clube Central: Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 335 – Icaraí.

– Caminho Niemeyer: R. Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n – Centro.

– Shopping Itaipu Multicenter: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 – Itaipu.