Niterói envia à Câmara projeto de lei que cria mais um parque natural

Foi enviado na última segunda-feira (19) para votação na Câmara Municipal, o projeto de lei que cria o Parque Natural Municipal do Morro do Morcego Dora Hees de Negreiros.

Localizado em Jurujuba, o objetivo é criar no local, um centro de visitação com restaurante e pontos de observação de uma paisagem que é reconhecida pela Unesco como patrimônio da humanidade.

Além de ter um grande potencial para o desenvolvimento do ecoturismo com sustentabilidade, o novo parque vai proteger o patrimônio natural, paisagístico e cultural da região.

Niterói já formou uma comissão composta por técnicos de várias áreas da Prefeitura e representantes da sociedade civil com o objetivo de planejar como será o Parque Natural Municipal do Morro do Morcego Dora Hees de Negreiros.

Com 24 hectares, o espaço ganhou o nome da renomada engenheira química e ambientalista com longa trajetória em gestão ambiental exercida junto a órgãos governamentais do Rio de Janeiro.

Falecida em 2016, Dora Hees de Negreiros foi fundadora da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (Feema) e do Instituto Baía de Guanabara (IBG) e dedicou sua vida às causas ecológicas.

“Dora era uma presença marcante que extrapolava a dimensão profissional e da militante ambientalista. Tinha uma rara capacidade de combinar firmeza de posição e ternura. Liderava com naturalidade e tinha um jeitinho próprio e eficiente de negociar. Uma das coisas que eu mais apreciava no convívio com a Dora era ouvir seus relatos sobre a evolução das políticas ambientais e de saneamento, muitas das quais tinha sido protagonista ou testemunha pessoal, desde os tempos do antigo estado do Rio de Janeiro, com a sua capital em Niterói”, frisou o prefeito de Niterói, Axel Grael.

Quem recebeu de braços abertos a homenagem foi a família que recebeu a homenagem com emoção. “É com enorme orgulho que toda a família de Dora – saudosa mãe, avó, tia, irmã, prima, amiga, parceira e exemplo para tantos, recebe esta emocionante homenagem da cidade de Niterói, em que nasceu há exatos 89 anos, a se completarem no dia deste natal. O sentimento que nos faz visitar é o de que o amor que exalava pela Baía, parte do qual sob virtuosa parceria com o sempre querido Axel, restará muito bem representado neste novo parque do Morro do Morcego que, há tanto, se impõe “vigilante” na paisagem de quem a observa aqui do “nosso” lado. De algum lugar, hoje abrirá mais um daqueles sorrisos, singelos e fortalecedores, que disseminava entre os que se dedicam às suas águas”, revelou Alexandre Negreiros, filho de Dora.

Quem viu com bons olhos a vista do Morro do Morcego foi Rafael Robertson, secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade ao afirmar que o espaço precisa ser utilizada como Turismo pela população de Niterói.

“A criação do parque público irá preservar essa joia da nossa cidade que é o Morro do Morcego. Transformar áreas verdes em parques é uma forma de aliar preservação ambiental, com respeito às características naturais e das comunidades locais, ao seu uso sustentável, proporcionando o acesso da população e a implantação de atividades de educação ambiental. Outro fator importante é que o novo parque será criado numa área de grande potencial para o ecoturismo, atividade que aproxima a população da natureza, impulsiona a economia local e gera renda”, explicou.