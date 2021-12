Niterói entregará cartões do Supera RJ aos beneficiários da cidade

Ação acontece de 6 a 10 de dezembro no Clube Canto do Rio, Centro de Niterói

Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES), assinou o Termo de Parceria do Programa Supera RJ com o Governo do Estado. A secretaria será a responsável pela entrega dos cartões aos beneficiários do Programa, na cidade.

Os cartões poderão ser retirados na próxima semana, entre os dias 6 e 10 de dezembro, no Clube Canto do Rio, Centro, de acordo com a letra e o horário estabelecido para cada dia. O uso de máscara é obrigatório. A entrega vai respeitar o cronograma de acordo com a ordem alfabética dos beneficiários a fim de evitar aglomerações.

O atendimento é direcionado apenas para os beneficiários já contemplados pelo Programa Supera RJ. A listagem dos beneficiários está disponível para consulta no link: https://transparencia.niteroi.rj.gov.br/#/cms/140.06/12

Cronograma

Segunda-feira(6): das 8 às 16 horas – Letra A até Letra C

Terça-feira (7): das 8 às 16 horas – Letra D até Letra G

Quarta-feira (8): das 8 às 16 horas 08/12 – Letra H até Letra L

Quinta-feira (9): das 8 às 16 horas – Letra M até Letra R

Sexta-feira(10): das 8 às 12 horas – Letra R até Letra Z

Em caso de dúvidas e informações, acesse o site: www.superarj.rj.gov.br/ ou SAC – Capitais e Regiões Metropolitanas disque 3003-1467 e demais regiões ligue para 0800 333 1467.