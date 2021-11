Niterói entrega nova remessa de cestas básicas para famílias desamparadas na pandemia

A população que está em situação de vulnerabilidade desde o começo da pandemia poderá retirar mais uma remessa de cesta básica entre os dias 22 e 25 de novembro. A distribuição acontece nos polos do Centro (Canto do Rio) e da Região Oceânica (Ciep Cantagalo), das 9h às 17h. Desde maio de 2020, são entregues em torno de 8 mil cestas básicas para garantir a alimentação das famílias durante a pandemia. Mais de 180 mil cestas já foram distribuídas às famílias que mais necessitam.

As famílias precisam ficar atentas ao local de retirada, pois não serão entregues cestas nos pontos diferentes de onde estão cadastrados. A entrega será realizada de acordo com a letra inicial do nome para acontecer de forma segura e organizada, evitando aglomeração. Quem não puder comparecer ao local para a retirada da cesta básica, pode indicar um procurador. Para isso, é preciso imprimir e preencher o formulário disponível no Portal da Transparência.

O calendário de distribuição começa na segunda-feira (22) para pessoas com nomes iniciados pelas letras de A até F. Na terça-feira (23), será a vez das pessoas com as iniciais do nome de G até L. Na quarta-feira (24), a distribuição acontece para quem tem letras iniciais de M até S. O último dia, quinta-feira (25), fica reservado para quem tem o nome iniciado pelas letras de T até Z.

As cestas básicas contêm, em média, 20 itens. Entre eles, estão alimentos como arroz, feijão, macarrão, açúcar, sal, fubá, farinha de trigo/mandioca, café e leite em pó, óleo, além de molho de tomate, sardinha, salsicha, biscoitos e achocolatado.