Niterói entre as cidades mais transparentes do Brasil

A Prefeitura de Niterói mais uma vez conquistou nota 10 na Escala Brasil Transparente – Avaliação 360°, uma metodologia da Controladoria Geral da União (CGU) para medir a transparência pública em entes federativos. O município faz parte de um seleto grupo de nove cidades, entre as 665 avaliadas. A avaliação foi feita levando em consideração o ano de 2020.



Niterói já havia conquistado duas vezes a nota máxima na Escala Brasil Transparente. Em 2018, o ranking passou por uma inovação na metodologia e passou a se chamar Escala Brasil Transparente – Avaliação 360°, com Niterói na 47ª posição nacional. No ranking mais recente, relativo a 2020, a cidade subiu mais de 40 posições para figurar entre as nove mais transparentes do País.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, atribuiu o desempenho a um trabalho que começou em 2013, com comprometimento, esforço e integração das equipes técnicas de trabalho.



“Niterói é referência em transparência pública e tem como diferencial ser uma cidade que planeja e realiza, que não fica só no planejamento, que tira projetos do papel, tornando-os realidade. Essa é uma premissa que se iniciou na gestão do prefeito Rodrigo Neves e seguimos neste caminho, para construir e realizar os sonhos de uma cidade cada vez mais transparente, sustentável e com justiça social”, destacou o prefeito.

A Controladora-geral do Município, Cristiane Mara Rodrigues Marcelino, pontuou que a gestão de Niterói está focada em continuar avançando.



“A nota máxima no ranking é o reconhecimento do compromisso que a gestão pública de Niterói tem com a transparência pública, a integridade e o compliance. Vamos seguir ampliando a cultura da integridade no município a fim de favorecer o fortalecimento da efetividade e sustentabilidade da administração pública”, afirmou Cristiane.



A secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti, responsável pela coordenação da Transparência na gestão, disse que a nota 10 no ranking da Controladoria Geral da União é motivo de grande orgulho para a gestão de Niterói.



“Desde 2014, quando regulamentou sua própria lei de acesso à informação, a Prefeitura de Niterói não mede esforços para assegurar esse direito ao cidadão. Nesse processo, é importante destacar a participação efetiva da sociedade civil no Conselho de Transparência e Controle Social, o engajamento dos servidores que formam a Rede de Transparência, a sensibilização de todos os secretários, presidentes e, principalmente, o comprometimento da alta gestão com a pauta. É esse trabalho em conjunto que busca construir a cada dia uma Niterói mais democrática, transparente e participativa”, destacou a secretária.



A cidade ainda acumula duas vezes a nota máxima no Ranking Nacional da Transparência do Ministério Público Federal, única cidade do estado a alcançar a excelência na gestão de suas contas públicas em 2018 e em 2016, de acordo com o Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), além do primeiro lugar no Estado do Rio e 22º no País no índice de Governança Municipal do Conselho Federal de Administração (CFA).