Niterói enfrenta Tijuca nesta quarta pelo Campeonato Carioca de Vôlei

Fundado em 2004 com equipes de base e parado desde 2010, o projeto Niterói Vôlei Clube (NVC Sports) retomou suas atividades em sede nova e estreando sua equipe adulta masculina, que já disputa nesta quarta-feira (21) o Campeonato Carioca contra o Tijuca, no Tijuca Tênis Clube, com transmissão pelo YouTube Vôlei TCC, e amanhã (22) contra o Flamengo, na sede do clube, com transmissão pelo YouTube Fla TV, ambos às 19h30, e sábado (24) em Campos, às 13h, com transmissão pela afiliada da TV Record naquela cidade – além da Superliga C em novembro pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Uma grande volta por cima do projeto que já formou inúmeros atletas profissionais de ponta e estava na gaveta nos últimos anos, enquanto os “meninos dos olhos” passaram a ser os bem-sucedidos times do Master (acima de 35 anos) masculinos e femininos do projeto Mundovôlei, criado em 2013 pelo mesmo idealizador, o empresário Lindomar Lanes.

Graças ao Clube Cinco de Julho, localizado em frente à Praça do Barreto, que abraçou o grupo, tanto o Master pôde continuar seus treinos quanto o Adulto Masculino ser reativado. Após dez anos cedendo sua quadra para o projeto, gratuitamente e sem ônus, o Canto do Rio encerrou suas atividades de voleibol. A decisão foi comunicada por mensagem de WhatsApp pelo vice-presidente do clube ao apoiador do time, Lindomar Lanes. O motivo alegado foi que o futebol seria prioridade a partir deste mês de outubro.

“Jamais pensei que seríamos dispensados de forma tão repentina e por mensagem no celular. Lamentável. Representávamos Niterói levando o nome do Canto do Rio mundo afora sem dar despesa nenhuma ao clube, pois o material é todo da loja de artigos esportivos Mundovôlei”, desabafa Lindomar, proprietário do estabelecimento parceiro, situado no bairro de Santa Rosa.

O técnico conta que a receptividade do novo clube foi decisiva para impulsionar o time Master e ainda inspirar a reativação da equipe adulta masculina. “Em reunião conosco, o presidente do Cinco de Julho nos foi imensamente solícito, sem colocar exigências e abrindo a agenda. Estamos nos sentindo em casa. Só temos a agradecer. A expectativa para o ano que vem é a melhor possível, porque agora temos horários e dias flexíveis para nossa evolução e desenvolvimento”, comemora.​ Dividido em categorias de cinco em cinco anos a partir dos 35 anos, o Master é campeão carioca nas categorias 50, 45 e 40 anos e campeão brasileiro na de 50.

Além do talento e da determinação dos jogadores, a equipe Niterói Vôlei Clube categoria adulto masculina ​tem o peso pesado de um corpo técnico invejável, que conta com o gestor​ ​Marcos Senatore (gestor dos projetos Sesi SP e Sesc RJ)​, o treinador​ Walner Santos (atual campeão da Superliga B e coordenador do vôlei do Clube Botafogo)​, o idealizador Lindomar Lanes​, dono da Mundovôlei, e o apoiador Isaac Vianna, ​central titular da seleção brasileira de vôlei e campeão pela Superliga A. No time, uma estrela: Cleber Mineiro, atleta de alto rendimento que já integrou a seleção brasileira e times internacionais.