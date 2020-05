Niterói endurece isolamento social e pode decretar ‘lockdown’

A Prefeitura de Niterói vai endurecer as medidas de isolamento social e decretar “lockdown” (bloqueio total) na cidade para conter a velocidade de transmissão do novo coronavírus. A determinação deve ser confirmada pelo prefeito Rodrigo Neves (PDT) nesta quinta-feira (7), por meio da live de atualização dos números do Gabinete de Crise.

A Câmara de Niterói aprovou agora há pouco Mensagem-executiva do prefeito Rodrigo Neves que estabelece regras para a adoção do lockdown no município já a partir de segunda-feira. O projeto, que segue para sanção, recebeu votos de ampla maioria e a medida de exceção valerá até o dia 15, podendo ser prorrogada. A multa para quem desobedecer será de R$180,00

A administração municipal apresentou detalhes do projeto que vai proibir qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, praias, equipamentos, locais e praças públicas, dentro do Município de Niterói, a partir de 11 de maio.

“Ficam excetuadas da vedação prevista no caput do presente artigo as hipóteses de deslocamento por força de trabalho, para ida a serviços de saúde ou farmácias, para compra de insumos alimentícios e congêneres essenciais à subsistência, bem como para ida a estabelecimentos autorizados a funcionar”, afirma o projeto.

A Guarda Municipal fica autorizada, no exercício do seu poder de polícia, a fiscalização e a aplicação das referidas sanções.

“Lockdown”, que significa bloqueio total em inglês, é considerada a medida mais severa durante uma pandemia, que prevê, essencialmente, a paralisação dos fluxos de deslocamento e, assim, evitar de maneira mais eficaz a aglomeração de pessoas.

Em apuração…