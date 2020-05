Prefeitura de Niterói já entregou mais de 2 mil cartões para pagamento de R$ 500

O prefeito de Niterói Rodrigo Neves vai endurecer as medidas de isolamento social na cidade para conter a velocidade de transmissão do novo coronavírus. O boato de que ele decretaria ‘lockdown”, não se confirmou, mas medidas de maior endurecimento para a restrição de circulação de pessoas foram tomadas. Haverá um maior controle de entrada de pessoas de outras cidades, inclusive com detectores de temperatura. Além disso pessoas que circularem nas ruas, que não sejam de atividades consideradas essenciais, poderão ser multadas. A multa para quem desobedecer será de R$180,00

A Câmara de Niterói aprovou agora há pouco Mensagem-executiva do prefeito Rodrigo Neves que estabelece as regras mais restritivas no município já a partir de segunda-feira, dia 11 de maio. O projeto recebeu votos de ampla maioria dos vereadores e as medidas valerão até o dia 15, podendo ser prorrogada.

A administração municipal apresentou detalhes do projeto que vai proibir qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, praias, equipamentos, locais e praças públicas, dentro do Município de Niterói.

“Ficam excetuadas da vedação prevista no caput do presente artigo as hipóteses de deslocamento por força de trabalho, para ida a serviços de saúde ou farmácias, para compra de insumos alimentícios e congêneres essenciais à subsistência, bem como para ida a estabelecimentos autorizados a funcionar”, afirma o projeto.

A Guarda Municipal fica autorizada, no exercício do seu poder de polícia, a fiscalização e a aplicação das referidas sanções.

CASOS- Foi anunciado agora a pouco o número de casos de covid na cidade. São 629 casos confirmados, com 339 pessoas em isolamento domiciliar, 185 curados, 70 hospitalizados (mas há 150 casos de internados com insuficiência respiratória que não tiveram ainda a confirmação da doença) e 35 óbitos