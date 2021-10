“Niterói em Equilíbrio” é destaque na Praia de Icaraí

Projeto da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer levou yoga e pilates para os alunos

Na manhã desse domingo (3), frequentadores da praia de Icaraí puderam amenizar o estresse e correria do dia a dia para aproveitar os benefícios da prática da Yoga. Além disso ainda contribuiram com doação de uma lata de leite em pó, revertida para a instituição do Remanso Fraterno, uma organização sem fins lucrativos criada em 1988 sediada em Niterói e que atende a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social.

A atividade da manhã ainda finalizou com todos os alunos levantando as mãos e proferindo a palavra Paz.

As aulas, que fazem parte do projeto da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL, o “Niterói Em Equilibrio”, são gratuitas, revezando a cada domingo com o Pilates, e acontecem em plena areia, às 9h, entre as ruas Belizario Augusto e Otávio Carneiro. As Professoras Patrícia Assed (Yoga) e Raquel Mantovan (Pilates) são as responsáveis pelas aulas ministradas. As modalidades são abertas a todas as pessoas, mesmo aquelas que nunca experimentaram nenhuma das práticas. Para participar, basta chegar no local levando sua própria canga.

" O fato desse nosso projeto acontecer

na praia é uma excelente oportunidade de proporcionar um cenário diferente para quem já está acostumado, ou para quem pretende conhecer as modalidades. Além de ser praticado pela manhã, só potencializa ainda mais os efeitos positivos das atividades, garantindo o bem-estar dos praticantes, para conseguir lidar com a correria diária.” , ressalta Luiz Carlos Gallo, secretário de Esporte e Lazer de Niterói.