Niterói em Cena continua hoje no palco da Sala Nelson Pereira dos Santos

O Festival Niterói em Cena está em sua 14ª edição e segue até a próxima quarta-feira(15). O evento terá a participação de grupos de teatro formados, majoritariamente, por artistas da cidade. A iniciativa foi planejada para auxiliar a classe artística local, prejudicada pela pandemia.

A seleção das atrações dessa edição foi realizada pelo curador Duda Woyda. São oferecidas quatro mostras. Na programação, espetáculos, cenas curtas e cenas curtíssimas, em um formato híbrido. Com um total de 41 atrações gratuitas. A parte presencial do evento, realizada na Sala Nelson Pereira dos Santos, é composta por: ‘Mostra Cenas Curtas’, quereúne 14 cenas, entre 10 e 20 minutos, e aconteceu de 6 a 8 de dezembro; e a ‘Mostra Palco’,com 3 espetáculos, vai de 13 a 15.

A parte virtual é composta por: ‘Mostra Teatro em Casa’, com 4 espetáculos, que vão poder ser vistos pelo canal do Youtube do Festival e pelo WhatsApp (informações no site) e ‘Mostra Curtíssima’, quecontará com a exibição de 20 vídeos de cenas de até um minuto, exibidos ao longo do evento, por meio das redes sociais do festival. Programação em www.niteroiemcena.com.br.

“Estou muito feliz e honrado em poder devolver para os artistas da minha cidade, onde tudo começou há 14 anos, um pouco do tanto que já me deram através do apoio e participação em todas as edições anteriores. O 14º Niterói em Cena vai mostrar que Niterói sabe fazer teatro de qualidade e o público assistirá a grandes trabalhos!”, ressalta o diretor do festival, Fabio Fortes.