Niterói entra em alerta para importância da vacinação contra a gripe

A vacinação contra a gripe (Influenza) está sendo intensificada no município de Niterói. O imunizante está disponível em todas as Policlínicas Regionais, nos módulos do Programa Médico de Família (PMF) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). A aplicação das doses acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas salas de imunização das unidades de saúde. Toda a população acima de 6 meses de idade pode se vacinar.

Idosos acamados e pessoas com dificuldade de locomoção severa que fazem parte do grupo prioritário podem agendar a vacinação contra a gripe através do link https://forms.gle/9yUwwuu7x5Tn8ceX8 para receber a vacina em casa. Basta fazer o cadastro no endereço eletrônico preenchendo um questionário informando nome completo, data de nascimento, sexo, CPF, endereço, condição de saúde da pessoa a ser vacinada e telefone para contato.

O secretário municipal de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, destacou a importância da vacinação contra a gripe.

“A imunização contra a Influenza é fundamental, pois evita complicações que levam a internações e mortes. Procure um dos postos para receber a dose o quanto antes”, pontuou o secretário.

A doença – A Influenza, comumente conhecida como gripe, é uma doença viral febril, aguda, geralmente benigna e autolimitada. Frequentemente é caracterizada por início abrupto dos sintomas, que são predominantemente sistêmicos, incluindo febre, calafrios, tremores, dor de cabeça, mialgia e anorexia, assim como sintomas respiratórios com tosse seca, dor de garganta e coriza. A infecção geralmente dura uma semana e com os sintomas sistêmicos persistindo por alguns dias, sendo a febre o mais importante.

Os vírus influenza são transmitidos facilmente por aerossóis produzidos por pessoas infectadas ao tossir ou espirrar.

A vacina da Influenza precisa ser tomada todo ano, já que a composição é atualizada com os tipos (cepas) que mais circulam pelo mundo. Os sintomas da gripe nem sempre podem ser a menos e ela pode evoluir para complicações como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), pneumonias e agravamento de outras doenças. A Gripe é uma doença séria e que pode levar a óbito.

Algumas pessoas, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com alguma comorbidade possuem um risco maior de desenvolver complicações devido à influenza. A vacinação é a intervenção mais importante na redução do impacto da influenza.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que a influenza acomete de 5% a 10% dos adultos e 20% a 30% das crianças, causando de 3 milhões a 5 milhões de casos graves e 250 mil a 500 mil mortes todos os anos no mundo.

Documentos – Para receber a dose, as pessoas a partir de 6 meses devem comparecer às unidades de saúde levando carteira de identidade.

Confira os locais de vacinação:



Policlínica Sérgio Arouca, Vital Brazil; Policlínica do Barreto; Policlínica Regional de Itaipu; Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, São Lourenço; Policlínica Regional do Fonseca; Policlínica Regional de Piratininga; Policlínica Regional do Largo da Batalha e Policlínica Regional da Engenhoca.

Unidades Básicas de Saúde (UBS): Morro do Estado, Santa Bárbara, Engenhoca.

Programa Médico de Família (PMF) por regionais: Região Oceânica – Cafubá I, Cafubá II, Cafubá III, Engenho do Mato, Maravista e Várzea das Moças. Praias da Baía – Alarico, Jurujuba, Martins Torres, Preventório I, Preventório II, Souza Soares, Viradouro, Palácio, Ponta D’areia, Vital Brazil. Norte 1 – Caramujo, Jonathas Botelho, Morro do Céu, Teixeira de Freitas, Viçoso Jardim e Boavista. Norte 2 – Baldeador, Coronel Leôncio, Ilha da Conceição Leopoldina, Maruí, Marítimos, Nova Brasília, Vila Ipiranga. Pendotiba – Atalaia, Badu, Cantagalo, Grota I, Grota II, Ititioca, Maceió, Matapaca e Sapê.