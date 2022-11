Niterói elege a Corte Momesca em noite de muito samba na Viradouro

Com muito samba no pé, beleza, simpatia e participação de torcidas organizadas, foi eleita a Corte Momesca de Niterói- 2023, sendo a rainha do Carnaval, Paola Nascimento, o Rei Momo Renato Metello e a Princesa, Rayanne Santos.

O evento ocorreu na quadra da Viradouro, Zona Norte da cidade, na última sexta-feira (26). A festa começou animada com a cantora Marianna Cunha e banda, que apresentaram vários sucessos de Carnaval e a bateria da Folia da Viradouro, campeã do Carnaval de Niterói, fez o esquenta da noite.

O júri foi composto pelo Rei Momo do Rio, entre 2014 e 2016, Wilson Neto, pela sambista e três vezes rainha do Carnaval Clara Paixão e pela passista Thai Rodrigues.

A nova rainha do carnaval de Niterói, Paola, 18 anos, disse da emoção em conseguir o título, que sempre foi um sonho de criança.

“Sou da Engenhoca e não penso em ser outra coisa na vida”, disse.

O rei Momo, Renato Metello, disse que era uma oportunidade que esperava a vida toda.

“Ser Rei Momo me dá um certo medo mas sei de minha responsabilidade”, destacou.

O presidente da Neltur, Paulo Novaes, lembrou que este é o primeiro evento do Carnaval.

“Estamos resgatando a cultura dessa festa popular. A Corte Momesca participa de dezenas de eventos nos bairros, no desfile oficial no Caminho Niemeyer. Este é um evento que nos alegra muito, por toda a participação popular”, destacou Novaes.

Além da coroação da Corte, o Rei Momo e a Rainha receberão o prêmio de R$ 8.000,00 e a Princesa, R$ 4.000,00.