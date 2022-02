Niterói e São Gonçalo recolhem doações para Petrópolis

Alguns locais nas cidades de Niterói e São Gonçalo estão preparadas para receberem doações para as vítimas da tempestade que atingiu a cidade de Petrópolis na última terça-feira (15). A Câmara de Niterói é um dos locais de arrecadação de itens para doação. O atendimento acontece na Coordenadoria de Defesa do Consumidor (CODECON) de segunda a sexta-feira das 9 às 17h. Estão sendo recolhidos alimentos não perecíveis, água potável, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, cobertores e roupas. Os interessados poderão se dirigir à Casa Legislativa localizada na Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625 – Centro. A sede do 12º Batalhão também é outro local de arrecadação. A sede da 6ªCia da Polícia Militar de Maricá e os batalhões de Polícia estão arrecadando águas e itens de higiene pessoal.

Há pontos também organizados pela Defesa Civil de Niterói. Eles estão arrecadando galões de água, alimentos não perecíveis, ração para gatos e cachorros, fraldas, leite em pó, produtos de limpeza e higiene pessoal. As doações podem ser feitas no Clube Central – Av. Jorn. Alberto Francisco Torres,

335 – Icaraí, Niterói, Caminho Niemeyer – R. Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n – Centro, Niterói – RJ e Multicenter – Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 – Itaipu, Niterói

Em São Gonçalo, as doações podem ser feitas na sede da Prefeitura, localizada na Rua Feliciano Sodré, 100. Há também um posto de coleta na sede da Secretaria de Assistência Social, localizada na Rua Dr. Porciúncula, 295, Venda da Cruz. A 2° Inspetoria da Guarda Municipal, localizado embaixo do Viaduto de Alcântara. Os três locais funcionam de 9h às 16h.A população pode doar água mineral, alimentos não perecíveis, roupas, lençóis, cobertores, produtos de higiene pessoal, materiais de limpeza, fraldas e água, até esta sexta-feira (18).