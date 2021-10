Niterói e São Gonçalo mantêm uso de máscara

O estado do Rio de Janeiro regulamentou essa semana a lei estadual sobre o uso de máscaras em ambientes abertos sem aglomeração. O texto, que foi publicado em edição extra do Diário Oficial de quinta-feira (28), permite aos municípios liberarem ou não o uso de máscara de acordo com os critérios epidemiológicos de cada local. Apesar da possibilidade, São Gonçalo e Niterói decidiram manter a obrigatoriedade da máscara. A capital, Duque de Caxias e Búzios vão aderir à liberação em ambientes abertos.

No ambiente fechado, o uso ainda se faz obrigatório e cabe aos municípios fiscalizarem o uso correto da máscara. O texto determina que o uso obrigatório da máscara em ambientes abertos seja retomado em caso de piora no cenário epidemiológico.

Além de estar com o índice de transmissão da doença controlado, a resolução da SES também determina que a cobertura vacinal mínima obrigatória para essa flexibilização é de 65% da população total ou de 75% da população alvo (12 anos ou mais).

Para liberar o uso da máscara em ambientes abertos, é necessário que o mapa de risco semanal do município, composto por indicadores epidemiológicos e assistenciais, aponte para risco muito baixo, baixo ou moderado. Cada bandeira representa um nível, que varia entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).



O avanço da vacinação é a principal estratégia para que os números da Covid-19 continuem baixando no Estado do Rio. O secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, prevê que a população alvo da imunização, ou seja, maiores de 12 anos, esteja 100% vacinada com a primeira dose contra a covid-19 e que 80% estejam com o ciclo vacinal completo até dezembro deste ano.

A cobertura completa de 80% da população total é tida como referência para imunização coletiva contra a variante Delta.

NITERÓI VAI LIBERAR USO DE MÁSCARAS EM JANEIRO

O Programa Novo normal de Niterói entrará na fase 2 a partir da segunda-feira (1º/11). E junto com essa nova fase um conjunto de regras passará a valer. Não será mais obrigatório o uso de máscara em qualquer atividade física ao ar livre. E em janeiro, na fase 3, está programada a liberação de máscaras em locais abertos.



Esta fase também prevê a suspensão do horário limite para fechamento de bares, restaurantes e afins. Ainda haverá permissão para o funcionamento de casas noturnas, casas de festas, pubs e boates, com até 80% da capacidade de público, mediante comprovação de esquema vacinal completo.



CAMPO DE SÃO BENTO VAI REABRIR TODOS OS PORTÕES

Para os frequentadores do Campo de São Bento, uma boa notícia. A partir de amanhã (30), o local volta a funcionar com todos os portões abertos. A secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, afirmou que este era um anseio da população niteroiense.

“Depois de mais de um ano controlando o número de pessoas que entram no Campo de São Bento, em conjunto com a Secretaria de Ordem Pública, vamos liberar os portões. A população da cidade ajudou e, neste sábado, a partir das 7h, todos os portões do Campo de São Bento estarão abertos”, finalizou Monassa.