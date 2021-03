Niterói e Rio têm aglomerações de passageiros e poucos ônibus

Apesar do decreto que estendeu o feriado por dez dias e adotou medidas de restrição mais rígidas, visando evitar a propagação da Covid-19, quem precisou acordar cedo para trabalhar, na manhã desta segunda-feira (29), passou sufoco. O motivo foi a grande procura de passageiros em contraste como número reduzido de coletivos disponibilizados pelas empresas.



Em Niterói o reflexo foi a formação de longas filas logo pela manhã, no Terminal João Goulart, no Centro, sobretudo em relação as linhas intermunicipais, com aglomeração se tornando inevitável. No Rio, a aglomeração foi registrada sobretudo nos terminais do BRT. Também houve muita reclamação que as empresas disponibilizaram poucos coletivos para servirem a população. O resultado foram muitos atrasos.



Procurado, o Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac) informou que já havia enviado, na última sexta-feira (26), ofício ao Governo do Estado e às prefeituras dos 13 municípios, reivindicando uma maior fiscalização nos terminais de ônibus, que registraram, no primeiro dia da parada emergencial, aglomerações de passageiros.