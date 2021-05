Niterói é representada em Reality Show Gospel por cantor Waldecy Aguiar

O cantor e compositor gospel Waldecy Aguiar vai participar da Live de Dia dos Namorados do Raul Gil, na próxima terça-feira (1 de junho), a partir das 18h, no canal no YouTube do apresentador (YouTube/vovoraulgiloficial). O morador de Niterói vai apresentar sucessos que marcaram gerações e lançamentos que prometem emocionar a todos, independente de religião.

Entre os clássicos o que não pode faltar é “Vai dar tudo certo”. O hit que é conhecido como o hino dos evangélicos, fez muito sucesso na década de 1990 e apesar de nunca ter saído de moda, tendo sido regravado por vários artistas de diferentes gêneros musicais, voltou a figurar entre as músicas gospel mais procuradas atualmente, passando a ser chamado também como o hino da pandemia. Com uma forte mensagem de esperança, característica do compositor, a canção foi regravada na pandemia por Zezé de Camargo e Luciano e mais recentemente ganhou as redes sociais em uma nova versão feita pelo Tirulipa em parceria com o pastor Costa Neto. Além de ter sido cantada pela MC Pocah no “BBB 21”, da TV Globo, e de gravações do público que pipocam na redes sociais, como o vídeo de profissionais da saúde cantando de máscara e de pessoas entoando o louvor como uma oração em frente a hospitais.

“Nunca fiquei tanto tempo sem viajar e sem cantar nas igrejas, por outro lado nunca compus tanto. Deus tem me dado hinos lindos e edificantes que o mundo precisa ouvir e não vejo a hora que isso aconteça”, diz o cantor fazendo referência ao lançamento “Não vejo a hora”, o qual ele adiantou cantando uma palhinha do refrão: “Eu oro por você, você ora por mim, oramos uns pelos outros e vamos prosseguir”.

Além disso é um dos nomes para o reality show gospel “Culto da Resistência” junto com Mara Maravilha, Robson Monteiro (O Anjo), o eterno trapalhão Dedé Santana e Stefhany, conhecida por “absoluta” e pelo seu “Crossfox”. Produzido pela gravadora Biten Records, o reality vai acontecer no dia 3 de setembro, na casa da apresentadora Vanilda Bordieri, em São Paulo. A dinâmica, como o nome sugere, vai envolver uma prova de resistência física e vai premiar o primeiro colocado com um carro zero e o segundo com R$ 10 mil.