Niterói e Portugal selam parceria para incrementar o desenvolvimento econômico

As cidades de Niterói e Nazaré, representadas pelo prefeito Axel Grael e Walter Chicharro, presidente da Câmara da cidade portuguesa, se encontraram na manhã desta segunda-feira (20) com a finalidade de elaborar em conjunto um plano nas áreas de esporte, pesca e turismo.

O chefe do Executivo niteroiense, que está em Portugal e visitou o terminal pesqueiro local, busca alavancar a retomada econômica da Cidade Sorriso, que completa 449 anos em novembro.

“Niterói e Nazaré têm em comum a vocação para a pesca, turismo e prática esportiva, sobretudo, no que diz respeito ao surfe e ao bodyboard. Eles têm as ondas gigantes na Praia do Norte, onde atletas niteroienses já tiveram boas performances, e nós temos as poderosas ondas de Itacoatiara e da Laje do Shock, que também atraem os principais surfistas do mundo. As duas cidades têm muito a ganhar com a parceria”, ressaltou o prefeito que também falou sobre o sucesso do Itacoatoara Pro: “Este evento durante todo o mês de junho é a prova na nossa vocação e do quanto estas atividades são importantes para diferentes setores”.

Acompanhado do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Luiz Paulino Moreira Leite, do subsecretário Igor Baldez, e da secretária do Escritório de Gestão de Projetos, Katherine Azevedo, Axel Grael também visitou uma indústria de processamento de pescado.

“A dragagem do Canal de São Lourenço beneficiará não apenas a indústria naval. Com a obra que a Prefeitura de Niterói está tirando do papel, será possível colocar nosso terminal pesqueiro em operação. Estamos aqui conhecendo o sistema utilizado em Nazaré, referência neste setor, para buscar ideias e soluções que possam ser agregadas ao modelo da nossa unidade, no Barreto”, explicou o prefeito.

Já Walter Chicharro afirmou que a parceria com Niterói é muito bem-vinda para a cidade portuguesa de Nazaré, que tem 14.910 habitantes. “Há algum tempo estamos buscando contato com Niterói, que conhecemos muito devido as ondas de Itacoatiara. Vamos fechar parcerias, promover eventos conjuntos e nos aproximar também na área da pesca. Será muito bom para as duas cidades”, ressaltou, confirmando que em breve pretende conhecer a cidade nos próximos meses.

A Prefeitura de Niterói assinou na semana passada um acordo com a cidade de Braga, localizada no extremo norte de Portugal, estabelecendo parcerias para impulsionar e fomentar novos negócios nas áreas de ciência e tecnologia, comércio, saúde, educação, entre outros.

Na ocasião, o prefeito Axel Grael aproveitou para conhecer a InvestBraga, agência de dinamização econômica lançada em 2014 e apresentou Niterói para empresários na Associação Comercial de Braga, onde falou sobre as características da cidade e sobre os investimentos que a Prefeitura de Niterói tem realizado para gerar empregos e deixar a cidade ainda mais atraente para investimentos.