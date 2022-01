Niterói e Maricá registram quase 300 apreensões de armas, sendo 36 granadas

Vitor Davila

As cidades de Niterói e Maricá, somadas, registraram apreensão de quase 300 armas de fogo e artefatos explosivos ao longo do ano de 2021. De acordo com balanço divulgado pelo 12° BPM (Niterói), responsável pelo patrulhamento nos dois municípios, foram contabilizadas 292 apreensões.

Ainda segundo o levantamento, obtido em primeira mão pela reportagem de A TRIBUNA, pistolas e revólveres continuam encabeçando o ranking. Ao longo do ano, foram registradas 162 apreensões de pistolas e 63 de revólveres.

Chama atenção a grande quantidade de granadas retiradas das mãos dos criminosos. Ao todo, foram 36. Já em relação a fuzis, que são considerados símbolo de poderio bélico pelos criminosos, foram contabilizadas 11 apreensões, o que significa a quarta posição no ranking.

A tabela de apreensões de armas é completada por espingardas (9 apreensões); outros artefatos explosivos (5) metralhadoras e carabinas (2 cada); e outras armas (2). Não foram registradas apreensões de escopetas ou garruchas.

O mês com o maior número de apreensões de armas e explosivos foi agosto, com 37 registros. Ao todo, foram 17 pistolas; nove revólveres; sete granadas um fuzil; uma espingarda; e duas “outras armas.

Foto: Agência Brasil