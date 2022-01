Niterói e Maricá fecham 2021 com redução de roubos

As cidades de Niterói e Maricá fecharam o ano de 2021 com redução nos números da criminalidade. Indicadores considerados estratégicos pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) como roubos de veículos, roubos de rua e letalidade violenta apresentaram recuo em relação a 2020, ano em que, durante boa parte do tempo, a população ficou em casa por conta da pandemia do coronavírus.

É importante ressaltar que os dados são preliminares, levando em conta o período de 1º de janeiro de 2021 a 29 de dezembro de 2021. Os dados das duas cidades são somados porque elas são atendidas pelo mesmo batalhão de Polícia Militar, o 12º BPM (Niterói). Roubos de rua fecharam 2021 com 1.740 casos registrados ante 2.061 no mesmo período, no ano anterior. Isto representa queda de 15,6%.

Em relação a outro indicador estratégico, que é o de roubo de veículos, também foi registrada redução. Foram 572 registros em 2021 contra 603 no ano de 2020. Isto representa redução de 5,1%. Letalidade violenta também apresentou recuo, ainda que sutil. No ano de 2021 foram contabilizados 158 casos, ante 160 em 2020. A redução foi de 1,3%.

‘ Essa redução vem junto com uma integração das forças de segurança’, diz major Clímaco, coordenador do Segurança Presente – Foto: Vítor d’Avila/Arquivo

O major Abrahão Clímaco, coordenador da Operação Segurança Presente em Niterói fez uma breve avaliação sobre o panorama anual. Ele fez questão de destacar a atuação em conjunto com outros órgãos de segurança pública, além do apoio do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), vinculado ao governo municipal, com suas câmeras de monitoramento espalhadas pela cidade.

“Essa redução vem junto com uma integração das forças de segurança. O planejamento é feito em conjunto com o 12º BPM sem sobrepor o policiamento e também junto á Secretaria de Ordem Pública. O CISP tem sido bastante importante no monitoramento da cidade. A perspectiva para 2022 é melhorar cada vez mais essa meta e diminuir cada vez mais a série histórica”, disse.

Ainda que não seja considerado um indicador estratégico pelo ISP, o número de homicídios dolosos, índice importante para traçar o panorama da violência, também reduziu. No ano de 2021 foram registradas 86 ocorrências. Já em 2020, o quantitativo foi de 106. Dessa forma, a redução observada foi de 18,9%.