Niterói e Maricá devem entrar na Justiça pela liberação da Sputnik V

As prefeituras de Niterói e Maricá informaram hoje (19) que pretendem entrar com um pedido na Justiça Federal solicitando que a Agência Nacional de Vigilância (Anvisa) libere a aplicação do imunizante russo Sputnik V em ambas as cidades. As duas cidades vivem na expectativa de receber as primeiras doses do imunizante em maio.

A tutela de urgência deve ser feita pelas Procuradorias-gerais dos municípios e a intenção do recurso é que, caso a Anvisa não se manifeste em tempo hábil pela negativa ou pela autorização da aplicação, os municípios possam comprar as doses e distribuir de forma autônoma. “Queremos vacinar todos e rápido e já fechamos contratos para compra da Sputnik V, que possui eficácia de 97,6%”, afirma a nota da prefeitura de Niterói.

Na semana passada, o prefeito Fabiano Horta havia declarado que o município está fazendo tudo que está ao seu alcance para abreviar o prazo de chegada; “Estamos fazendo todo o caminho necessário para importar. É um processo longo e bastante rigoroso no qual estamos cumprindo todas as etapas”, assegurou.

Niterói adquiriu 800 mil doses e Maricá 500 mil. A atuação da Anvisa, que agora anuncia o envio de uma equipe a Moscou para sanar “dúvidas” relativas à certificação técnica, é relativizada pelo município, que no limite de sua atribuição recorrerá ao Supremo Tribunal Federal em defesa da população.