Niterói é Bandeira Azul de gestão ambiental da Praia do Sossego

A chuva não permitiu um hasteamento oficial na área de proteção ambiental e de frente para o mar, mas Niterói já tem a sua bandeira Azul. Próximo ao dia em que a cidade comemora 448 anos, um dos principais paraísos ecológicos da cidade, a Praia do Sossego deu de presente ao niteroiense esse certificado que faz parte de um programa credenciado pelas Organizações das Nações Unidas (ONU) e (Unesco). O selo foi entregue nesta sexta-feira (19), ao prefeito de Niterói, Axel Grael, e ao secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Rafael Robertson, no gabinete do chefe do executivo.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que a Praia do Sossego é a primeira da cidade com esse certificado internacional que tem como objetivo dar visibilidade para praias que cumpram uma série de conceitos de acessibilidade e sustentabilidade e que estejam preparadas para o ecoturismo.

“Niterói recebeu hoje a Bandeira Azul que vai passar a flamular na praia do Sossego. É uma forma de reconhecer o investimento que a Prefeitura de Niterói fez naquela região e que está fazendo na orla como um todo na nossa cidade“ disse o prefeito.

O prefeito reiterou ainda que existe uma agenda de investimentos na orla que vai qualificar e fazer com que todo o potencial paisagístico e ecológico da cidade seja cada vez melhor aproveitado, atraindo cada vez mais turistas.

A Bandeira Azul é a maior premiação internacional global já dedicada à certificação de gestão de praias, marinas e embarcações de turismo que possuam um elevado grau de gestão ambiental e preservação do ecossistema como um todo, incluindo marítimo e da Mata Atlântica que esteja no entorno. A praia que fica entre Piratininga e Camboinhas foi classificada por um júri internacional concorrendo com mais 22 praias brasileiras.

O prêmio é conferido aos candidatos, pelo Instituto em Rede, uma organização não-governamental, que entre outras coisas, tem como objetivo preservar ecossistemas naturais, sítios de valor histórico e cultural.

“A certificação da Praia do Sossego com o prêmio de Bandeira Azul é extremamente relevante para o fomento ao turismo, ao compromisso da gestão ambiental, ao comprometimento da população na manutenção da qualidade ambiental do local e à acessibilidade que foi ofertada às pessoas. Este certificado não reflete só na Praia do Sossego e sim em diferentes segmentos que circundam a prática de se ir a uma praia certificada. Importante para o turismo e para toda a rede de comércio que engloba o segmento”, afirmou o secretário Rafael Robertson. O secretário reforçou ainda que é primordial o avanço dos trabalhos de educação ambiental.

Todas as melhorias e obras de infraestrutura foram realizadas com o objetivo de aprimorar a gestão do local e facilitar o acesso de visitantes de forma sustentável, independentemente de o município ter concorrido à Bandeira Azul. No local, foram instaladas ducha, banheiro e lava-pés, além de intervenções para a infraestrutura turística, acessibilidade e enriquecimento ambiental, como a escada de pedra (bioconstrução) de acesso à praia com guarda-corpo e áreas de descanso, mirantes de contemplação acessível a cadeirantes e sistema de infraestrutura verde com jardins de chuva como forma de manejo de águas pluviais.

“O programa Bandeira Azul tem muito orgulho de ter a sua primeira praia no município de Niterói. Isso será muito importante para a comunidade ter esse senso de pertencimento e reconhecimento pelas ações que foram realizadas pelo município e fazer parte dessa grande família global para que todos possam usufruir de forma segura e preservar“ salientou Leana Bernardi, coordenadora Nacional do Programa Bandeira Azul.

Plataforma de Monitoramento – Na última terça-feira (16), a Praia do Sossego recebeu a plataforma Coast Snap, uma metodologia de monitoramento participativo, que consiste em utilizar fotos tiradas sempre de um mesmo local para monitorar as praias arenosas. Para funcionar, basta acoplar o celular no suporte de apoio fixo instalado na praia. Após fazer a imagem, o visitante ou banhista deve publicar a foto em suas redes sociais (Instagram ou Facebook) com a hashtag #CoastSnapSossegoRJ. Após isso, a equipe do projeto, formada por um grupo de geógrafos de universidades do Rio e de Niterói, encontra todas as fotos nas redes e realiza as análises.