Niterói é a primeira cidade do estado a receber eMuseu Itinerante do Esporte

Niterói é a primeira cidade do estado a receber a carreta que ficará estacionada na Concha Acústica até quarta-feira (22), depois segue para outras oito cidades, até março de 2022. O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou na manhã desta segunda-feira(20), da abertura da visitação ao eMuseu do Esporte. A visitação ao eMuseu é gratuita, das 10h às 17h.

O prefeito afirmou que é um privilégio para a cidade ter sido escolhida para estrear o projeto. “É um prazer para Niterói receber o museu. Essa é uma exposição que agrega tecnologia, com grandes oportunidades, para que jovens conheçam nomes do esporte e possam ter mais informações sobre como praticar várias modalidades,” disse Axel Grael.

Já Luiz Carlos Gallo, secretário de Esporte e Lazer de Niterói, lembrou que a cidade tem características esportivas e está sempre sediando eventos nacionais e internacionais de várias modalidades.

“Niterói tem Aída dos Santos, única mulher da delegação brasileira a disputar os Jogos Olímpicos de 1964, em Tóquio. Um expoente e motivo de muito orgulho para os niteroienses. Depois, muitos outros atletas vieram consagrando a cidade como um berço do esporte. Por isso, sempre apoiaremos iniciativas como essas”, afirmou.

Surfista profissional e campeão mundial da etapa do CT França, o niteroiense Ricardo Tatuí, disse que o projeto é muito importante para a formação de novos atletas.

“É fundamental pois incentiva a garotada, que não tem muito acesso aos esportes, disponibilizando muito conteúdo e informação. O que é essencial para atrair essas pessoas”, destacou Tatuí.

O projeto do eMuseu do Esporte é patrocinado pela Enel Distribuição Rio, em conjunto com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Rio, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, do governo estadual, e conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Niterói. A iniciativa foi criada pela start-up Gama Assessoria em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), por meio da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Sociais e Cooperativas Sociais (Itecs).