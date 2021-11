Niterói é a cidade mais competitiva do Estado do Rio

O Ranking de Competitividade dos Municípios, realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) manteve Niterói em primeiro lugar como a cidade do estado do Rio de Janeiro mais competitivas. É a segunda edição do Ranking que analisa a capacidade competitiva das 411 cidades com mais de 80 mil habitantes do País. Niterói é o único representante do estado entre os 50 municípios do Brasil que mais priorizam as políticas públicas, atendem as necessidades da população e conseguem gerar um ambiente de negócios favorável.

Saneamento, Inovação e Dinamismo Econômico, e Capital Humano foram os três pilares que a cidade se destacou com avanço em relação a primeira edição do ranking.

– Saneamento saiu do 12º para ocupar o 8º

– Inovação e Dinamismo Econômico: saiu do 36º para ocupar o 20º

– Capital Humano: saiu do 33º para ocupar o 11º

De acordo com o ranking, o município está entre as cidades com os melhores números do País em cobertura de abastecimento de água, cobertura da coleta de resíduos domésticos, cobertura do tratamento de esgoto e destinação do lixo.

“Esse resultado mostra que o trabalho de gestão fiscal desenvolvido em Niterói desde 2013 se reflete em melhor qualidade de vida para os niteroienses. Estamos alinhados com a tendência mundial de prioridade à sustentabilidade, com ações que são referência no país. Não vamos medir esforços para fazer Niterói avançar cada vez mais, com sustentabilidade urbana e justiça social”, afirmou o prefeito de Niterói, Axel Grael.

Todas as cidades foram avaliadas a partir de 65 indicadores, distribuídos em 13 pilares temáticos e três dimensões consideradas fundamentais para a promoção da competitividade e melhoria da gestão pública dos municípios: Os pilares são: Sustentabilidade Fiscal, Funcionamento da Máquina Pública, Meio Ambiente, Acesso à Saúde, Qualidade da Saúde, Acesso à Educação, Qualidade da Educação, Segurança, Saneamento, Inserção Econômica, Inovação e Dinamismo Econômico, Capital Humano e Telecomunicações.