Niterói dobrará a quantidade de radares eletrônicos

O presidente da Niterói Transportes e Trânsito (NitTrans), coronel Paulo Afonso, afirmou em entrevista exclusiva para A TRIBUNA, que o órgão está contratando um novo estudo técnico para refazer o edital de licitação dos radares para a cidade. Desde 2017 os 15 radares foram desligados e retirados e o pregão visava a instalação desses equipamentos.

Agora o documento será reavaliado e a cidade contará, em breve, com mais de 30 pardais eletrônicos. O edital precisou ser refeito para não ficar obsoleto em termos tecnológicos, visto que a tecnologia desses aparelhos

modificam ao longo do tempo. Outra justificativa para a mudança do documento é em relação a própria mudança estrutural da cidade com a revitalização do Centro e obras de alargamento da Marquês do Paraná, por exemplo. Apesar do aumento da quantidade de radares, o secretário afirma

que os equipamentos não são fundamentais para a organização do trânsito de Niterói.

“Eles são necessários, mas não estão diretamente ligados a diminuição do número de acidentes. Temos na cidade todo um planejamento para melhorar o trânsito e isso inclui a presença do agente, placas, reversíveis e educação no trânsito”, contou.

Os aparelhos já têm alguns pontos de instalação definidos, como por exemplo, o túnel Charitas-Cafubá; os mergulhões José Vicente Filho e

Ângela Fernandes, ambos no Centro; a Avenida Roberto Silveira,

em Icaraí; a Alameda São Boaventura, no Fonseca; o Trevo de Maria Paula e na TransOceânica.



“Somente na Transoceânica, serão sete equipamentos em cada sentido, totalizando 14 radares. Os pardais fiscalizam contra avanço de sinal,

invasão de faixa exclusiva e excesso de velocidade”, completou Paulo Afonso.

O secretário explicou ainda que os radares vão continuar não autuando e sim detectando irregularidades, mas não multam instantaneamente e sim detectam e fazem a captura das imagens, que passam por análise, até virar uma autuação ou não.



“O condutor tem 30 dias para justificar a notificação. Só depois de uma análise isso poderá virar ou não uma infração. A prefeitura dá ampla liberdade de defesa e a ordem sempre é julgar e entender a notificação”, contou.

Ele ainda acrescentou que das notificações expedidas, 40% são retiradas e 60% viram uma infração propriamente dita.

REVERSÍVEL

Outra mudança no trânsito na cidade que está prevista depois do Carnaval será a criação de uma faixa reversível em Charitas. A pista auxiliar será usada, diariamente, provavelmente das 6h às 8h ou das 6h às 9h, para auxiliar motoristas que saírem do Túnel Charitas-Cafubá até a altura do

Skate Park, pela Avenida Quintino Bocaiúva.

“Quando um forte temporal assolou a cidade nós tivemos que abrir uma faixa reversível pois um trecho em Charitas ficou alagado. Vimos nessa situação a possibilidade de melhorar o trânsito nessa região, que é um pouco mais congestionado. Estamos definindo ainda o horário que

ela funcionará, mas vai ser uma ajuda na mobilidade”, finalizou

o secretário.