Niterói dobra a média de crianças vacinadas

A cidade de Niterói dobrou de 400 para 800 a média de crianças vacinadas por dia, após busca ativa do público-alvo de 5 a 11 anos, que ainda não havia recebido o imunizante contra a Covid-19. Agora, do total de 38 mil crianças desta faixa etária, aproximadamente cerca de 53,3% receberam a primeira dose até o momento.

Esta semana, acontece a repescagem para o público infantil que ainda não se protegeu. Dessa forma, a imunização segue de segunda-feira a sexta-feira, das 8 horas às 17 horas, nas policlínicas regionais na Engenhoca (Doutor Renato Silva), no Vital Brazil (Sérgio Arouca), em Itaipu (Avenida Irene Lopes Sodré), e em São Lourenço (Carlos Antônio da Silva).

Além disso, na próxima segunda-feira (21), o município inicia a aplicação da dose de reforço da vacina em adolescentes de 12 a 17 anos, com comorbidade ou deficiência permanente. O imunizante será aplicado depois de cinco meses da segunda dose. Disponível em sete policlínicas regionais, a vacinação de reforço seguirá o calendário por idade. Niterói também deve aplicar uma quarta dose de reforço para idosos com mais de 90 anos, a partir do dia 3 de março.

Avanço da vacinação e queda de casos de Covid-19

A chegada da variante Ômicron produziu uma nova onda de casos do vírus, porém, segundo a Prefeitura, os números atuais apontam para uma queda. Outro fator foi a busca por testes, que na segunda semana de janeiro teve um pico de cinco mil exames por dia e, agora, são por volta de dois mil testes.

Enquanto a positividade nos exames era de 47% no pico registrado mês passado, atualmente está em 15%. Dados do painel epidemiológico revelaram que a Cidade Sorriso teve um registro de 3.744 pessoas com Covid-19 entre 14 a 20 de janeiro. Em fevereiro, do dia 4 até o dia 10, foram registrados 359 novos casos, na última atualização.