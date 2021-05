Niterói divulga novo calendário de vacinação por idade

Conforme anunciado pelo prefeito Axel Grael e o secretario de saúde, Rodrigo Oliveira, foi divulgado um novo calendário de vacinação por critério de idade. A partir da segunda-feira (31), pessoas de 59 anos ou mais poderão ir aos pontos de imunização do município para receber a primeira dose da vacina, seguindo o calendário unificado proposto pelo governo do Estado.

De acordo com o Programa Nacional de Imunização, a cidade vacinou, nas últimas semanas, pessoas com comorbidades, deficiência permanente, profissionais da Educação Básica, entre outros. A vacina estará disponível nos 11 pontos de vacinação distribuídos pelo município, com entrada liberada das 8h às 16h e aplicação das vacinas até 17h.

No Campo de São Bento, a imunização vai até as 16h. No sábado estarão funcionando, das 8h às 12h, as Policlínicas de Piratininga e do Barreto, além do drive thru do Campus Gragoatá da UFF.

Levar documento de identidade com foto e data de nascimento, comprovante de residência e CPF. No caso das gestantes e puérperas (com até 45 dias), a vacinação pode ser feita a qualquer momento, desde que sejam maiores de 18 anos.

Por recomendação do Ministério da Saúde, as grávidas e puérperas receberão a CoronaVac e por isso devem se dirigir à Policlínica Sérgio Arouca, em Santa Rosa, ou à Policlínica Carlos Antônio da Silva, no São Lourenço.

Locais de vacinação

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca.

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá – Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Posto volante no Clube Central: Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 335 – Icaraí.

Posto volante no Colégio Gomes Pereira: Av. Rui Barbosa, 1250 – Largo da Batalha.

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí.