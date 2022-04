Niterói divulga calendário da quarta dose da vacina contra Covid-19

A prefeitura de Niterói divulgou o início da campanha da segunda dose de reforço, ou quarta dose da vacina contra a Covid-19, no município. A aplicação começa a partir de segunda-feira (4), para idosos acima de 90 anos. Na terça-feira (5), será a vez de pessoas acima de 85 anos, e partir de quarta-feira (6) até sexta-feira (8) para acima de 80 anos.

O idoso que chegar no posto de saúde, ou acompanhado de um parente ou acompanhante, será necessário apresentar o cartão de vacinação. Somente serão vacinados pessoas com um intervalo de quatro meses da terceira dose.

Na mesma segunda-feira (4), também tem início a campanha de vacinação contra a Influenza. O mesmo calendário da vacina contra Covid será seguido para a imunização contra a gripe.

As policlínicas regionais da cidades abrem às 8 horas e a vacinação ocorrerá até às 16 horas. A vacina contra a gripe estará disponível nas seguintes Policlínicas Regionais: Vital Brazil, São Lourenço, Itaipu e Barreto, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com entrada até as 16h.

A partir dos dias 11 a 15 de abril, receberão a dose da vacina os trabalhadores de saúde a partir de 60 anos.