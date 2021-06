Niterói divulga calendário de pagamento dos programas sociais da cidade

A secretária de Planejamento, Ellen Benedetti divulgou o calendário de pagamento dos programas sociais que ajudam a população niteroiense desde abril de 2020. São cerca de 50 mil famílias, somando em torno de 200 mil pessoas que recebem a ajuda para que possam cumprir as medidas de isolamento social tendo a garantia de sua subsistência básica por meio desse apoio da prefeitura.

Iniciou hoje (10) e vai até o sábado (12) o pagamento das famílias inscritas no Cadastro Único .

No domingo (13) e na segunda-feira (14) será a vez das famílias com filhos matriculados na rede municipal de ensino receberem o crédito.

Na terça-feira (15) recebem os Microempreendedores individuais (MEI) e todos os cadastrados no programa Busca Ativa, que são os jornaleiros, quiosqueiros, pescadores, produtores agroecológicos, artesãos, ambulantes, catadores de materiais recicláveis e os profissionais de economia solidária.

O programa Renda Básica e o programa Busca Ativa atendem todas as famílias que já tinham um prévio cadastro na Prefeitura de Niterói. Algumas famílias se encontram em vulnerabilidade social em decorrência das medidas de isolamento social para combater o coronavírus, e não conseguiram realizar o cadastro para o recebimento do crédito através dos programas sociais. Esse grupo foi identificado pelo programa Médico de Família e pelas equipes da Assistência Social, e recebem cesta básica mensalmente.

São cerca de 8 mil famílias que estarão recebendo as cestas entre os dias 28 de junho e 2 de julho. A entrega será feita nos CIEPs Anísio Teixeira, no Fonseca, e Esther Botlelho, no Cantagalo.