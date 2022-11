Niterói divulga calendário de matrícula na rede municipal em 2023

O Município de Niterói divulgou hoje (1º), as normas e procedimentos para o processo de matrícula nas unidades da rede municipal e creches comunitárias para o ano letivo de 2023. As inscrições poderão ser realizadas, pela internet, a partir do dia 18 de novembro. Veja o calendário completo ao final desta reportagem.

Para se inscrever na pré-matrícula, será preciso acessar o site https://matricula.niteroieduca.com.br/. A inscrição deverá ser preenchida com os dados do responsável legal pelo candidato. Será aceita apenas uma inscrição por CPF do candidato. Para realizar a inscrição, deverão ser fornecidos os seguintes dados:

Número do CPF do (a) responsável;

Data de nascimento do (a) responsável;

Nome completo, sem abreviações;

Sexo;

Filiação, sem abreviações;

Endereço completo no município de Niterói, inclusive CEP;

Número do telefone celular;

E-mail

Para a inscrição da pré-matrícula o responsável deverá fornecer as seguintes informações:

Nome completo do (a) candidato (a);

Data de nascimento do (a) candidato (a):

Sexo;

CPF do (a) candidato (a) (obrigatório para nascidos a partir de 2018);

Filiação, sem abreviações;

Informação do benefício Cartão Arariboia, quando for o caso;

Informação do benefício do Auxílio Brasil, quando for o caso;

Número de Identificação Social (NIS), quando for o caso;

Informação se o (a) candidato (a) é pessoa com Deficiência, Transtorno do

Espectro Autista ou Altas Habilidades/Superdotação;

Informação sobre a rede escolar anterior (se é rede privada, estadual ou

pertencente a outro município), quando for o caso;

Ano de Escolaridade do (a) candidato (a);

Indicação das Unidades de Educação;

Informação de irmão (a) em alguma das Unidades de Educação indicadas.

O responsável deverá indicar três unidades de educação, de acordo com a ordem de preferência. A confirmação da matrícula será condicionada à apresentação das documentações informadas no processo de inscrição. A Prefeitura de Niterói frisou que todo o processo é gratuito.

As inscrições irão começar, no dia 18, para alunos da educação infantil e creches comunitárias. A solicitação deverá ser realizada até o dia 25 de novembro. O resultado da pré-matrícula será divulgado no dia 29 e o comparecimento à unidade selecionada para efetivação da matrícula deverá acontecer até 2 de dezembro.

Em seguida, será aberta, em 2 de dezembro, para estudantes do ensino fundamental (1º ao 9º ano). As inscrições poderão ser realizadas até 9 de dezembro. Os resultados serão divulgados no dia 13 de dezembro e os responsáveis terão até 16 de dezembro para comparecer à unidade de ensino e realizar a efetivação.

Por fim, a partir de 16 de dezembro, será liberada a inscrição de candidatos para as vagas remanescentes de todos os anos. Os resultados serão divulgados pelo mesmo site onde é realizada a inscrição e, após a confirmação da vaga, o responsável deverá comparecer à unidade de ensino selecionada para efetivar a matrícula.

Veja o calendário da pré-matrícula: