Niterói divulga calendário da terceira dose para idosos

Começa hoje (1º) a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em pessoas acima de 90 anos, em Niterói. A vacinação com a dose de reforço segue nesta faixa etária na quinta-feira (02). Na sexta-feira (03) e sábado (04), é a vez dos idosos a partir de 85 anos. A vacinação deste grupo será feita com a vacina da Pfizer. Para receber a terceira dose, os idosos devem comparecer a um dos oito postos de vacinação disponíveis munidos de comprovantes da primeira e da segunda dose recebidas e documento de identidade.



O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, explica que o reforço na vacinação dos idosos é uma medida importante para conter o avanço da variante delta que tem se espalhado rapidamente no Rio de Janeiro. “A terceira dose é recomendada pela Organização Pan-americana de Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde. Estudos mais recentes confirmam que com cerca de 6 meses os idosos têm a redução da imunização. Por isso a importância da dose de reforço nesse público, já que ela aumenta consideravelmente a quantidade de anticorpos neutralizantes e garante mais proteção”, destacou o secretário.



A imunização com a dose de reforço começou com as pessoas acima de 60 anos alocadas em instituições de longa permanência que tomaram a segunda dose da vacina há seis meses ou mais. Segundo a SMS, nesta primeira etapa, cerca de 1.200 idosos deste grupo vão recebe a terceira dose.

REDE PARTICULAR TEM AUMENTO NA OCUPAÇÃO DAS UTIS

Na última semana de agosto o boletim semanal divulgado pelo Sindheleste mostra que a cidade teve um pequeno aumento na ocupação dos leitos clínicos na rede particular de saúde. No primeiro boletim do mês, no dia 2 de agosto, a ocupação dos leitos clínicos estava em 19%. Já no último boletim divulgado hoje (31) essa ocupação passou para 26%. Nas UTIs também houve um aumento na taxa de ocupação do primeiro boletim, dia 2 de agosto, quando estava em 25% e no último boletim, hoje (31) essa taxa subiu para 37%.

O painel usado pela prefeitura de Niterói para anunciar os dados da Covid-19 na cidade aponta que a rede pública de saúde teve um aumento de 13,9% para 25,5% na ocupação de leitos clínicos. Já as internações em UTIs tiveram uma diminuição de 44,1% para 40,4%. As informações foram atualizadas no painel no último dia 22 de agosto.

O painel usado pela prefeitura de Niterói para anunciar os dados da Covid-19 na cidade aponta que a rede pública de saúde teve um aumento na taxa da ocupação dos leitos da Covid-19. Na primeira atualização do mês de agosto, no domingo (1º) o município estava com 21,9 % de ocupação dos leitos clínicos. Já na última atualização do mês de agosto, na segunda-feira (30), esse número subiu para 30,3%. As internações em UTIs tiveram um leve aumento de 32,5% para 39,6%.

A cidade de Niterói atingiu a marca de 407.201 pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 até a segunda-feira (30). Já os niteroienses que completaram o ciclo vacinal com a segunda dose ou dose única chegaram a 243.383. Comparada a população total da cidade, que é de 515.317 pessoas, de acordo com o Censo 2020, Niterói tem 79,01% da população vacinada só com a primeira dose. Já a população com o ciclo vacinal completo chegou em 47,22%.

CIDADE ANTECIPA VACINAÇÃO DE ADOLESCENTES

Niterói segue vacinando adolescentes da população geral e anunciou a antecipação das idades. Com isso, os adolescentes do município com 12 anos já poderão tomar a 1ª dose do imunizante na próxima quinta-feira (2).

Com a antecipação do calendário, os adolescentes a partir de 14 anos já começaram a se vacinar ontem (31). Na quarta-feira (1), será a vez de quem tem a partir de 13 anos. Na quinta-feira (2), a cidade começa a oferecer a vacina contra a Covid para quem tem 12 anos. Sexta-feira (3) e sábado (4) serão os dias de repescagem no município.

Locais de vacinação:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº, Vital Brazil.

Policlínica Doutor João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726, Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré, s/nº, Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº, São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238, Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111, Piratininga.

Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá, Rua Alexandre Moura, 8, São Domingos