Niterói divulga atualização do calendário de vacinação para idosos e trabalhadores da saúde

A Prefeitura de Niterói apresentou, nesta terça-feira (6), o novo calendário de vacinação contra a Covid-19 na cidade. A atualização de datas começa a valer nesta quinta-feira (8), quando serão vacinados idosos a partir de 67 anos e trabalhadores da área de saúde com 50 anos ou mais. O cronograma segue até o próximo dia 24. A partir do dia 26 de abril, com a conclusão da aplicação de doses no público de até 60 anos, o Município passa a seguir o calendário unificado com as prefeituras do Rio de Janeiro, Maricá e Itaguaí.



A vacinação será realizada em nove locais: nas policlínicas da Engenhoca, Barreto, Fonseca, São Lourenço, Vital Brazil, Itaipu e Piratininga, no drive thru do Campus Gragoatá da UFF e no Clube Central, em Icaraí, das 8h às 17 horas. A entrada nos locais é até 16 horas. Para receber a primeira dose, os idosos devem levar CPF e um documento de identidade com foto. Para a segunda dose, é necessário apresentar também o comprovante de vacinação.

Os profissionais de saúde devem apresentar registro profissional do Conselho, comprovante de residência em Niterói ou comprovante do local de trabalho na cidade. Os trabalhadores da área de saúde precisam levar a carteira de identidade, CPF e comprovante do local de trabalho em Niterói.



A população pode consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais da Prefeitura de Niterói, no site oficial da Prefeitura (www.niteroi.rj.gov.br), ou pelo número 153.



Calendário unificado

O calendário unificado de imunização estabelece datas para a imunização de pessoas com idade entre 59 e 45 anos, desde que façam parte dos seguintes grupos prioritários: portadores de comorbidades ou deficiência permanente, trabalhadores da saúde, educação, serviços de limpeza urbana, policiais civis e militares, guardas municipais, bombeiros e agentes penitenciários em atividade.



Os critérios de prioridade adotados pelos municípios são, pela ordem: idade (sempre os mais velhos na frente) e grupos considerados mais vulneráveis às complicações da doença ou mais expostos ao contato com o vírus. Os trabalhadores das áreas incluídas no novo calendário deverão, obrigatoriamente, estar na ativa em suas funções e dentro da faixa etária estabelecida. No momento da vacinação, deverão apresentar comprovante da atividade na profissão.



Confira o calendário atualizado de vacinação:



08/abril, quinta-feira

Idosos a partir de 67 anos

Trabalhadores e profissionais da área de saúde a partir de 50 anos



09/abril, sexta-feira

Idosos a partir de 66 anos

Trabalhadores e profissionais da área de saúde a partir de 50 anos



10/abril, sábado

Idosos a partir de 66 anos

Trabalhadores e profissionais da área de saúde a partir de 45 anos



12/abril, segunda-feira

Idosos a partir de 65 anos

Trabalhadores e profissionais da área de saúde a partir de 45 anos



13/abril, terça-feira

Idosos a partir de 65 anos

Trabalhadores e profissionais da área de saúde a partir de 40 anos



14/abril, quarta-feira

Idosos a partir de 64 anos

Trabalhadores e profissionais da área de saúde a partir de 40 anos



15/abril, quinta-feira

Idosos a partir de 64 anos

Trabalhadores e profissionais da área de saúde a partir de 35 anos



16/abril, sexta-feira

Idosos a partir de 63 anos

Trabalhadores e profissionais da área de saúde a partir de 35 anos



17/abril, sábado

Idosos a partir de 63 anos

Trabalhadores e profissionais da área de saúde a partir de 30 anos



19/abril, segunda-feira

Idosos a partir de 62 anos

Trabalhadores e profissionais da área de saúde a partir de 30 anos



20/abril, terça-feira

Idosos a partir de 62 anos

Trabalhadores e profissionais da área de saúde a partir de 25 anos



21/abril, quarta-feira

Idosos a partir de 61 anos

Trabalhadores e profissionais da área de saúde a partir de 25 anos



22/abril, quinta-feira

Idosos a partir de 61 anos

Trabalhadores e profissionais da área de saúde a partir de 18 anos



23/abril, sexta-feira

Idosos a partir de 60 anos

Trabalhadores e profissionais da área de saúde a partir de 18 anos



24/abril, sábado

Idosos a partir de 60 anos

Trabalhadores e profissionais da área de saúde a partir de 18 anos