Niterói distribui novo lote de cestas básicas a partir da próxima segunda-feira, dia 17

Na próxima semana, entre os dias 17 e 20 de janeiro, um novo lote de cestas básicas será entregue para a população em vulnerabilidade social. A distribuição acontece nos polos do Centro (Canto do Rio) e da Região Oceânica (Escola Municipal Mar Alegre), das 9h às 17h. Quase 190 mil cestas já foram distribuídas, desde maio de 2020. É importante se atentar ao local de retirada, pois não serão entregues cestas em polo diferente da listagem divulgada. Acesse aqui o link e veja onde retirar a cesta https://transparencia.niteroi.rj.gov.br/#/cms/48. O uso de máscaras é obrigatório para retirada das cestas, principalmente com o aumento dos casos positivos de Covid-19.

Mensalmente, são entregues cerca de 8 mil cestas à famílias. Cada uma contêm, em média, 20 itens. Entre eles, estão alimentos como arroz, feijão, macarrão, açúcar, sal, fubá, farinha de trigo/mandioca, café e leite em pó, óleo, além de molho de tomate, sardinha, salsicha, biscoitos e achocolatado.

A entrega será realizada de acordo com a letra inicial do nome para acontecer de forma segura e organizada, evitando aglomeração. O calendário de distribuição começa na segunda-feira (17) para pessoas com nomes iniciados pelas letras de A até D. Na terça-feira (18), será a vez das pessoas com as iniciais do nome de E até J. Na quarta-feira (19), a distribuição acontece para quem tem letras iniciais de K até O. O último dia, quinta-feira (20), fica reservado para quem tem o nome iniciado pelas letras de P até Z.

Quem não puder comparecer ao local para a retirada da cesta básica, pode indicar um procurador. Para isso, é preciso imprimir e preencher o formulário disponível no Portal da Transparência. Sem o documento impresso e assinado, não será possível a retirada das cestas.